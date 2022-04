Ločitev, ena najbolj bolečih izkušenj

Razvez je danes veliko več kot nekoč. Če je še pred 70 leti razpadel vsak dvajseti zakon, jih danes razpade sedemkrat več. Tudi zato, ocenjuje Mateja Hudoklin , klinična psihologinja iz Svetovalnega centra za otroke in mladostnike, ker se kot družba pomikamo v smeri vse večjega individualizma. Večja je ekonomska neodvisnost parov, ločitev ni več tabu in še en pomemben razlog za veliko razvez, pojasnjuje Anka Patru , psihoterapevtka z 20-letnimi izkušnjami v partnerski terapiji, je neko splošno spodbujanje družbe, da človek mora biti ves čas srečen. Realnost pa je drugačna, pravi: "Partnerski odnos je poln prilagajanja, spoštovanja in razumevanja drugačnosti."

Včasih je ločitev edina prava in razumna pot. "So pari, ki so tako odtujeni, imajo tako različna pričakovanja, so se tako močno prizadeli na tej poti in ne morejo iti čez bolečino, ki jo doživljajo, in pri takih parih niti ni smiselno, da vztrajajo."

Otroci ujeti v konfliktu

Veliko partnerjev se danes ločuje visoko konfliktno na sodišču, na hrbtih otrok. Slovenska sodišča letno obravnavajo več kot 2000 razvez, večina ni sporazumnih, pojasnjuje Janja Roblek, sodnica okrožnega sodišča v Kranju. V praksi to pomeni dolgotrajne in velikokrat boleče postopke. "Sporno je vse. Komu otroka sploh zaupati. Večkrat so to sporni stiki in seveda zelo velikokrat je kamen spotike tudi preživnina," poudarja.

Vsaka ločitev za otroka predstavlja izgubo. Dlje kot razveza traja, hujše so lahko posledice. Mlajši otroci žalujejo drugače kot starejši. Kako globoke bodo rane, je med drugim odvisno tudi od tega, kako se z ločitvijo spopadajo starši, pri nekaterih se težave vlečejo v odraslost.

"V predšolskem obdobju so otroci zelo sugestibilni, zelo hitro se jih da pridobiti na eno ali drugo stran, lahko so podvrženi manipulacijam. Šolski otroci pa več stvari razumejo. Večkrat skušajo zaščititi enega ali drugega starša, ki ga vidijo kot šibkejšega," pravi Mateja Hudoklin. Žalovanje se lahko prevesi tudi v depresijo, tesnobo, agresijo, motnje prehranjevanja ali celo samopoškodovanje.

V 24UR Fokus tudi o tem, kdaj se pari največ ločujejo in kakšna je sodna praksa. Vse več otrok je namreč ob razvezah zaupanih obema staršema.