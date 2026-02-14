Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Inšpektor

Loterija: med matematiko, upanjem in milijoni

Ljubljana, 14. 02. 2026 11.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
N LOTERIJA 1 119 frame 138

Sprehod do trafike, hitro izbrane številke – rojstni dnevi, letnice, naključni sistem – nato trenutki upanja. Da bodo tokrat ravno naše številke tiste prave. Loterija je igra z majhnimi možnostmi, a velikimi pričakovanji – v Sloveniji jo igra skoraj 80 odstotkov odraslih.

Od leta 2007 je bilo na loterijskih igrah v Sloveniji izplačanih 74 dobitkov, višjih od milijon evrov. Zadnji je bil izžreban prejšnji teden, najvišji doslej pa je znašal 60 milijonov evrov. Sicer smo v igri Evrojackpot, evropski podprvaki. Več dobitnikov glavnih nagrad na število prebivalcev imajo le še Finci. 

Za 90 odstotno možnost glavnega zadetka bi potrebovali 160 000 let

Rekordni dobitki so visoki, a dolgoročna računica je neusmiljena. Verjetnost zadetka glavnega dobitka pri Eurojackpotu je ena proti 139 milijonom, pri Lotu ena proti sedmim milijonom. Statistični izračuni kažejo, da bi morali za 90-odstotno možnost zadetka dvakrat tedensko igrati približno 160 tisoč let – in v tem času vplačati skoraj pet milijonov evrov. 

Zakaj igramo?

Odgovor se skriva v ljudeh, ne v številkah. V igralcih, ki loto igrajo desetletja, v drobnih dobitkih, ki potrjujejo občutek, da je zatedek vendarle mogoč in v zgodbah o srečnežih iz naše bližine. Psihologi pojasnjujejo, da zadovoljstvo pogosto pride že ob vplačilu – ob občutku možnosti, še preden so številke sploh izžrebane.

Mnogi hrepenijo po dobitku in sanjario, kaj vse bi si privoščili, če bi zadeli milione, a realnost je, opozarjajo prihologi, povsem drugačna. Posameznike, ki se čez noč znajdejo v novi realnosti, za katero pogosto niso opremljeni, pogosto spremljajo tesnoba, izolacija in nenadna izguba identitete.

24ur Inšpektor tokrat o loterijskih igrah. Kako deluje loterijski sistem, kam gre denar od vplačil, zakaj dobitniki pogosto ostajajo anonimni in kako lahko nenaden milijonski zadetek pretrese življenje posameznika.

884x150 clanek 24ur Inspektor
inšpektor loterija

Luksuz belih strmin

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Njena nova frizura je pritegnila veliko pozornosti
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
moskisvet
Portal
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534