Loterija: med matematiko, upanjem in milijoni

Od leta 2007 je bilo na loterijskih igrah v Sloveniji izplačanih 74 dobitkov, višjih od milijon evrov. Zadnji je bil izžreban prejšnji teden, najvišji doslej pa je znašal 60 milijonov evrov. Sicer smo v igri Evrojackpot, evropski podprvaki. Več dobitnikov glavnih nagrad na število prebivalcev imajo le še Finci.

Rekordni dobitki so visoki, a dolgoročna računica je neusmiljena. Verjetnost zadetka glavnega dobitka pri Eurojackpotu je ena proti 139 milijonom, pri Lotu ena proti sedmim milijonom. Statistični izračuni kažejo, da bi morali za 90-odstotno možnost zadetka dvakrat tedensko igrati približno 160 tisoč let – in v tem času vplačati skoraj pet milijonov evrov.

Odgovor se skriva v ljudeh, ne v številkah. V igralcih, ki loto igrajo desetletja, v drobnih dobitkih, ki potrjujejo občutek, da je zatedek vendarle mogoč in v zgodbah o srečnežih iz naše bližine. Psihologi pojasnjujejo, da zadovoljstvo pogosto pride že ob vplačilu – ob občutku možnosti, še preden so številke sploh izžrebane.

Mnogi hrepenijo po dobitku in sanjario, kaj vse bi si privoščili, če bi zadeli milione, a realnost je, opozarjajo prihologi, povsem drugačna. Posameznike, ki se čez noč znajdejo v novi realnosti, za katero pogosto niso opremljeni, pogosto spremljajo tesnoba, izolacija in nenadna izguba identitete.