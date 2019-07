'Male doze strupa'

Dr. Sonja Merljak Zdovc, urednica časopisa za otroke Časoris, ima dober vpogled v to, kje informacije, novice dobivajo današnji otroci in najstniki. Veliko hodi po državi, po šolah, in otroke, med drugim o lažnih novicah uči tudi prek spletne igre nizozemskih avtorjev Slabe novice, ki jo je prevedla v slovenski jezik. "Dobimo eno majhno dozico strupa v tej igrici. Namreč, zakaj? Ker nas igrica napeljuje, da smo malo zlobni, da delamo stvari, ki niso najbolj dobre, da jih počnemo, da objavljamo laži," razlaga otrokom v šoli Merljak Zdovčeva.

Danes ni več tako samoumevno, da znajo otroci ločiti med resničnimi in lažnimi zapisi. "V življenju se moramo znajti, vedeti, katerim informacijam lahko zaupamo in katerim ne." Če tega znanja ne dobimo doma, se je tega treba naučiti v šoli, pripoveduje Sonja Merljak Zdovc.

Kaj se lahko o širjenju lažnih novic naučimo, ko poslušamo in opazujemo generacijo sedanjih otrok? O tem se je s Sonjo Merljak Zdovc pogovarjala novinarka Alenka Marovt. 24UR Inšpektor o lažnih novicah, v katerem bo govora o tehnologiji, politiki, družbenih medijih, širjenju strahu in sovraštva, zgodovini ter psihologiji, bo na sporedu jutri zvečer v oddaji 24UR.