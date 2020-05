Maske: kaj smo se naučili in kako naprej?

Kako se torej pripraviti, da bomo imeli ob morebitnem drugem valu sistem, ki bo deloval, da bi se izognili stiskam, aferam, preplačilom ... ? V rubriki 24ur Inšpektor bosta nocoj to analizirali novinarki Alenka Marovt in Tina Kristan. Od pogleda nazaj, v čas epidemije, do identifikacije glavnih problemov, od pogleda v tujino do opozoril za naprej.



Glede na podatke, ki jih je pridobila novinarka Alenka Marovt, so skladišča trenutno precej prazna. Na zalogi je dober milijon in pol kirurških mask, največ vodoodbojnih tipa 2R za operacije. FFP2 mask, ki so zlasti pomembne za zdravstvo, je le 173 tisoč, 170 tisoč je v skladišču nitrilnih rokavic. Po prvotnih ocenah za čas epidemije bi bilo tako mask FFP2 kot kirurških 2R le za šest dni. Nove ocene potreb, prve naj bi bile prenapihnjene, pripravlja ministrstvo za zdravje. Država te dni postavlja nov sistem – s prvim junijem bodo ukinili medresorsko delovno skupino, Zavod za blagovne rezerve bo prenehal nabavljati zaščitno opremo, z že sklenjenimi pogodbami in menda nižjimi cenami pa bo priskrbel enomesečno zalogo opreme v skladišču.

Zaščitno opremo bodo po postopkih javnega naročanja od junija naprej spet kupovali zavodi, bolnišnice … sami. Alenka Marovt je govorila tudi z dvema slovenskima podjetjema, ki sta se prav zaradi epidemije preusmerila v izdelavo kirurških mask, nimajo pa še rezultatov testiranj. Samooskrbe si država želi tudi pri precej zahtevnejših FFP maskah, zato obljublja milijon zagonskih sredstev za proizvodnjo zaščitnih mask tipa FFP2 in 3. Do zdaj se za to ni odločilo še nobeno podjetje. Tudi o dobavnih rokih, pa o tem, kako zagotavljati kakovost, se izogniti negotovosti s certifikati ... nocoj v analizi Alenke Marovt, ki med drugim opozarja: "Jasna pravila igre so osnova za nemoteno dobavo kakovostne zaščitne opreme. Sploh če se hočemo izogniti sumom korupcije, nepotizmu, konfliktu interesov, nepotrebnim posrednikom in preplačevanju ..."

In kako so se nakupa zaščitne opreme v izrednih razmerah lotili v tujini, denimo v Avstriji in na Norveškem? Novinarka Tina Kristan se je med drugim pogovarjala z dr. Clemensom Auerjem z avstrijskega zdravstvenega ministrstva in Janom Frichem iz največje od štirih zdravstvenih uprav na Norveškem. Del pogovora z dr. Auerjem je objavljen v spodnjem videu.