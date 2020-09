Maske naše vsakdanje - kakšne so cene, kakšna kakovost, kakšno naj bo blago?

Na videz enake maske za enkratno uporabo je novinarka rubrike 24ur Inšpektor Petra Čertanc Mavsar kupila na različnih naključno izbranih mestih. Najcenejše so prispele po pošti, na škatli so bili napisi zgolj v kitajščini, brez kakršnekoli oznake o skladnosti, brez navodil za uporabo, nekatere so bile v pomanjkljivo označenih embalažah, razred maske (od katerega naj bi bili odvisni tudi kakovost in cena maske) povsod ni bil naveden. Prav tako je na nekaterih – praviloma cenejših – elastika počila takoj, ko si je uporabnik želel masko nadeti.

Cene mask za enkratno uporabo so v zadnjem letu rasle in padale, v času največjega pomanjkanja zaščitne opreme se je cena v Sloveniji povzpela do evra in pol za eno masko za enkratno uporabo (govorimo o tako imenovanih kirurških ali medicinskih maskah, ki jih najpogosteje nosimo). Zdaj je njihova cena v povprečju za pol nižja kot spomladi, a še vedno veliko višja, kot je bila v začetku leta. Maske za enkratno uporabo zdaj dobite tudi za 25 centov za kos, pa vse do dobrega evra za kos, cena pa je oziroma naj bi bila odvisna tudi od razreda maske. V rubriki 24ur Inšpektor boste videli nekaj poskusov in testiranj, ki so jih naredili različni znanstveniki in znanstvenice v Sloveniji – katere maske prepuščajo več in katere manj delcev, kakšna so pomembna navodila za uporabo mask, kako vedeti, kaj kupujemo in kakšne kakovosti so.

In kako je pri pralnih maskah iz blaga? Učinkovitost je odvisna od blaga, ki je uporabljeno. Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so v laboratoriju med drugim preizkušali tudi, katero blago je za pralno masko najbolje uporabiti. "Največ problemov je bilo z doma narejenimi maskami iz blaga, ki je bil bodisi raztegljivo ali pa zelo redko tkano. Maske, ki so narejene iz blaga za tetra plenice, so povsem neustrezne. Medtem ko je blago, ki je gosto tkano, učinkovito za zaščito in hkrati omogoča pralnost," pojasnjuje dr. Maja Remškar.

Na splošno pa velja ugotovitev, da je filtracijska učinkovitost medicinske maske z ustreznim certifikatom višja od filtracijske učinkovitosti povprečne pralne maske. Remškarjeva pojasnjuje, da medtem ko medicinske maske za enkratno uporabo v preskusih odfiltrirajo 95 odstotkov delcev določene velikosti, jih pralne maske nekje do 80 odstotkov. "Kar ni slabo. So tudi te higienske maske dovolj dobre, če jo imamo, da ščitimo okolico," še poudarja Remškarjeva.