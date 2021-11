Matične celice – revolucija ali le evolucija?

Sin Luka Mitroviča je po odkriti bolezni začel s terapijami. Najprej je prejemal trombocite skozi infuzijo, a to ni pomagalo za dolgo, zato so začeli iskati ustreznega darovalca matičnih celic. Prejel jih je iz tujine, presaditev je bila uspešna. Zaradi tega je danes zdrav 17-letnik, pravi njegov oče: "Ljudje niso ozaveščeni, da lahko daš nekaj brezplačno, kar se drugače vrže v smeti!"

Nedelujoča javna banka popkovnične krvi

Ta trenutek je v svetovnem registru skoraj 40 milijonov potencialnih darovalcev kostnega mozga in dobrih 800 tisoč enot popkovnične krvi. Prav matične celice iz popkovnične krvi so izjemno dragocene in pomembne za zdravljenje otrok s težkimi boleznimi, pojasni zdravnica Simona Lucija Avčin z oddelka za hematologijo in onkologijo na Pediatrični kliniki Ljubljana: "Z njimi lahko zdravimo maligna obolenja kostnega mozga, kot so akutne levkemije, mielodisplastični sindromi, sindrom odpovedi kostnega mozga, prirojene okvare imunosti, nekatere bolezni presnove, nekatere neurodegenerativne bolezni."

Pri zdravljenju krvnih bolezni zdravniki potrebujejo matične celice tujega darovalca in ne lastne, shranjene v zasebni banki. Slovenska javna banka popkovnične krvi pa od leta 2014 ne sprejema več novih vzorcev, saj je za odvzem in shranjevanje zmanjkalo denarja. Od dobrih tisoč shranjenih vzorcev, ki ustrezajo kriterijem kakovosti, je tipiziranih zgolj 342. Toliko jih namreč prispevamo v svetovni register. Vsi ostali so ta trenutek neuporabni.