Medvrstniško nasilje: nove oblike trpinčenja, nadlegovanja in izločanja

Vendar je to, kar je zdaj, drugače in še bolj zaskrbljujoče, da se nasilje ne dogaja več samo neposredno, fizično, ampak je prisotno na spletu, družbenih omrežjih, aplikacijah na telefonu ... vsem sovrstnikom na očeh, a hkrati skrito odraslim. Načini diskreditacije pa so, opozarjajo strokovnjaki, vse hujši, tako kot so vse hujše tudi stiske mladih, ki ga doživljajo.

Katja Zabukoveciz Društva za nenasilno komunikacijo za jutrišnji 24ur Inšpektor tako razlaga, da je zaradi "spleta veliko več nasilja, ki je normalizirano, ki ni problematizirano in za katerega odrasli pogosto niti ne vemo". Podobno razlagajo na TOM telefonu. In tudi zato, ker v digitalnem svetu sogovornika ne vidimo in ne slišimo, mnogi mladostniki pozabijo, da obračunavajo z resnično osebo in povzročajo resnične in hude stiske.

Posledice vrstniškega nasilja, trpinčenja, nadlegovanja, pritiskov močnejših proti šibkejšim ... so tako hude, da se lahko zavlečejo v odraslost. Katja Zabukovec se srečuje s starši, mladostniki in šolskimi službami, ki skušajo reševati tudi več let trajajoče nasilje.

O tem, kakšno je vrstniško nasilje danes, kako ga prepoznati, predvsem pa: kako ga preprečiti ... pa tudi o napačnih predstavah, kdo ga izvaja in kdo ne ... jutri v 24UR Inšpektor! Prispevek, ki bi ga moral videti vsak starš, učitelj, najstnik ...