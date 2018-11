Mega kupi sveč

"Trenutno je tukaj med 100 in 110 tonami sveč. To so sveče iz letošnjega leta in prejšnjega leta," pripoveduje direktor ljubljanske Snage, medtem ko z novinarko Petro Čertanc Mavsar stojita pred megalomanskim kupom starih odpadnih sveč.

O tej problematiki smo se vsi pogovarjali ob 1. novembru, že nekaj dni pozneje smo na to vsi pozabili. Prav zato gre 24UR Inšpektor dva tedna po 1. novembru v srž problema. In težava, kot boste videli jutri v tej rubriki, nikakor ni samo v nas, potrošnikih, ki prižgemo preveč sveč. Problem je veliko širši, globlji in – vsaj v Sloveniji – tudi sistemski.

Kakšen je posel za svečami, ki ga ne vidimo, ga pa vsi uporabniki sveč ustvarjamo? Videli boste vse faze izdelave in predelave sveče. Pa tudi odgovor, kje in zakaj ostajajo stare, uporabljene sveče. Kaj bi bilo treba v Sloveniji zato spremeniti? Sistem ravnanja z odpadki je pri nas precej zapleten in del tega je tudi ravnanje s svečami. Ne zamudite rubrike 24UR Inšpektor v soboto!