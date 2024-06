Melanom – temna stran sonca

OGLAS

Ultravijolična svetloba sodi med najnevarnejše kancerogene, svetovna organizacija za raziskovanje raka jo uvršča v prvo skupino, skupaj z azbestom, arzenom, tobačnim dimom in radioaktivnimi odpadki. "Priznam, v mladosti sem oboževala sonce. Vedno, ko smo šli na morje, sem se sončila v špici, med 11. in 14. uro. Velikokrat sem zaspala, velikokrat sem bila opečena, tisto obdobje, 3. in 4. letnik srednje šole, sem veliko hodila v solarij," pripoveduje Anja. Prav sonce je glavni razlog za nastanek melanoma. Najbolj nevarna so kratka intenzivna izpostavljanja, ki vodijo v sončne opekline. "Zlasti tiste z mehurčki in tiste v otroštvu," pojasni dermatologinja Vesna Tkaler.

Melanom se sicer pogosteje kot iz že obstoječega znamenja pojavi povsem na novo.

V Sloveniji s kožnim rakom letno zboli več kot 3000 oseb, približno vsak peti pa za invazivno obliko melanoma, ki potrebuje vsaj diagnostične posege ali zdravljenje. Izogibanje soncu, oblačila, šele nato krema "Številne raziskave kažejo, da so delavci, ki delajo nekje na prostem, izpostavljeni dva- do trikrat višji dozi sevanja kot delavci, ki delajo v zaprtih prostorih," pravi Ajda Erzar, zdravnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa na UKC Ljubljana. Predvsem komunalni in gradbeni delavci, kmetje, vrtnarji in krovci. V nekaterih evropskih državah je kožni rak, pojasnjuje, priznan kot poklicno obolenje. Pri nas si zdravniki prizadevajo, da bi bili tako delavci kot delodajalci bolj ozaveščeni. "Svetujemo, da reorganizirajo delo, da svoj delovni proces oblikujejo tako, da ga je možno izvajati tudi v senci. Lahko se ta prostor zasenči s senčili, šotori," pojasnjuje Erzarjeva.

Sončne opekline FOTO: Shutterstock icon-expand

Za zaščito pred soncem bi morali, pravijo dermatologi, upoštevati tri stebre: prvi je, da se s sonca umaknemo takrat, ko je najmočnejše, drugi, da se zaščitimo z oblačili, in šele na koncu kot zadnja izbira, da se zaščitimo s sončno kremo.

Katera barva oblačil nas ščiti najbolje? Nekatere barve prepuščajo več UV-žarkov kot druge. Ekipa rubrike 24ur Inšpektor je na oddelek za tekstilstvo ljubljanske Naravoslovnotehniške fakultete odnesla pet majic različnih barv – rumene, rdeče, črne, bele in bele z UV-zaščito. "Običajno je, da želimo imeti čim svetlejšo barvo na sebi, ker smo vsi že doživeli, da ko imamo temnejša oblačila, nam je bolj vroče. To je zato, ker barvilo absorbira določen del svetlobe in se pri tem sprošča toplota," pravi doktorica Marija Gorjanc s katedre za tekstilno in oblačilno inženirstvo. Kot je pokazala analiza, pa bela barva ni najboljša izbira za vroče, poletne dni. Kaj so pokazali rezultati in kako se je odrezala majica z deklarirano UV-zaščito 50+ pa zvečer v rubriki 24ur Inšpektor.