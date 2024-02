Mesni izdelki: Kateri so kakovostni? Kaj je merilo? Kaj kupiti?

V rubriki 24ur Inšpektor iščemo odgovore na ta vprašanja. Pogovarjali smo se s strokovnjaki, obiskali smo mesne proizvodne obrate, izdelke smo dali na analizo. Kupili smo tri piščančje posebne salame. Za prvo smo plačali manj kot evro, za drugo približno evro in pol, za tretjo pa dobrih pet evrov. Odnesli smo jih na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer so opravili analize in preverili, v čem se naše salame med seboj razlikujejo. Iskali so morebitna odstopanja, preverili so vsebnost maščob in beljakovin. Kaj so še ugotovili?

Mit, da so vse paštete slab mesni izdelek, ne drži več. Tomaž Polak z Biotehniške fakultete v Ljubljani pravi celo, da je pašteta lahko dober medij za denimo prehranska dopolnila. Enako velja za hrenovke, lahko so iz dobrih sestavin in odlične kakovosti. Kaj mesni izdelki lahko vsebujejo, določa pravilnik o mesnih izdelkih in mesnih pripravkih, ki velja od leta 2017. Mnogi strokovnjaki menijo, da je preohlapen, da je pisan na kožo mesni industriji, kar ni dobro za potrošnika. A pravilnik je del evropske zakonodaje, ki smo jo posvojili.

Zakonodajo bi sicer lahko na nacionalni ravni zaostrili, a bi veljala le za domače proizvajalce, ne pa tudi za tuje, ki svoje izdelke prav tako ponujajo v naših trgovinah. Ali to pomeni, da smo včasih jedli bolj kakovostno hrano? "To bi težko rekel," pravi Andrej Kirbiš, predstojnik Inštituta za varno hrano, krmo in okolje na Veterinarski fakulteti, je pa res, kot dodaja, "... da so pravila ohlapnejša (kot so bila nekoč). A to je dejstvo, ki ga moramo sprejeti. Lahko bi si predpisali strožja (pravila), to je vedno možno, a bi potem domače proizvajalce postavili v neenakovreden položaj." Standarde kakovosti sicer preverja Uprava za varno hrano. Pojasnili so nam, koliko nadzorov opravijo na leto, in tudi, katere mesne izdelke so lani odpoklicali in zakaj.

O kakovosti mesnih izdelkov smo se pogovarjali tudi z mesarjem Markom Butaličem, ki meso dobavlja najboljšim restavracijam in kuharjem, tudi takšnim, ki se lahko pohvalijo z Michelinovo zvezdico. Ko smo ga obiskali v njegovem mesnem butiku, je pripravljal pečenice.