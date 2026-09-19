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Inšpektor

Telefon, stranišče ali gugalnica: kje je največ mikrobov?

Ljubljana, 19. 09. 2026 11.01 pred 55 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
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Znanstveniki opozarjajo, da bi leta 2050 zaradi odpornosti bakterij na antibiotike lahko umrlo 10 milionov ljudi letno, kar je ena največjih groženj sodobni medicini. Zakaj bakterije postajajo vse odpornejše in kaj smo našli na predmetih, ki se jih dotikamo vsak dan.

Ko slišimo besedo mikrob, večina pomisli na bolezen. Na viruse, ki nas priklenejo na posteljo. Na bakterije, zaradi katerih potrebujemo antibiotike. Vendar večina mikroorganizmov človeku ne škodi. Prav nasprotno, mnogi so za naše življenje nepogrešljivi.

'Bakterije pri človeku ali človek pri bakterijah'

Človek že od nekdaj živi v tesnem sožitju z mikroorganizmi. "Na eno človeško celico imamo v telesu vsaj eno bakterijo. Tako da je to vedno vprašanje, kdo živi pri komu, živijo bakterije pri nas ali mi pri bakterijah," slikovito pove infektologinja dr. Mateja Logar.

V prvi stik z njimi pridemo že ob rojstvu. Takrat se začne oblikovati naša mikrobiota, torej skupnost mikroorganizmov, ki bo z nami živela vse življenje. Na to vpliva celo način poroda. Pri vaginalnem porodu se otrok sreča z drugačnimi bakterijami kot denimo pri carskem rezu.

Čeprav z nami živijo v ravnovesju, lahko nekateri mikrobi ob ustreznih pogojih povzročijo okužbe. Znanstveniki pa že skoraj 30 let niso odkrili novega široko uporabnega razreda antibiotikov. Razvijajo predvsem izboljšave že obstoječih zdravil. Zato jih zdravniki zelo striktno predpisujejo samo takrat, ko je nuja.

Če se bodo sedanji trendi nadaljevali, bi lahko bile posledice zelo resne. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je bilo leta 2019 zaradi odpornosti bakterij na zdravila po svetu 1,27 milijona smrti. Če se trend ne bo obrnil, bi lahko do leta 2050 zaradi odpornosti umrlo do 10 milijonov ljudi na leto.

Kaj smo našli na gugalnici, stranišču, vozičku, telefonu in gobici?

S pomočjo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano smo vzeli pet vzorcev – s telefona, nakupovalnega vozička, otroške gugalnice, kuhinjske gobice in s pokrova javnega stranišča. Zanimalo nas je, kje je mikrobov največ in ali so med njimi tudi takšni, ki bi kazali na slabo higieno.

Kakšni so bili rezultati, pa v tokratni rubriki 24ur Inšpektor. Tudi o tem, kako mikroorganizmi med seboj komunicirajo in zakaj ni dobro pretirano razkuževati površin in prostorov.

Inšpektor Petra Čertanc Mavsar
Inšpektor Petra Čertanc Mavsar
FOTO: Petra Čertanc Mavsar
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KOMENTARJI7

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2mt8
19. 09. 2026 11.57
Največ mikrobov je na PC tipkovnici. Več kot na WC školjki...
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0 0
špaget
19. 09. 2026 11.47
A lahko vidim PCT? Zdaj v novi normalnosti imamo vsi zdravstvene pasuše in cepljenje na pol leta je nekaj s čimer smo se morali sprijazniti.
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-1
0 1
EU Dig. Cenzura
19. 09. 2026 11.29
u a je spet slikca covida...
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+2
2 0
Wolfman
19. 09. 2026 11.28
Naalednji dan po otvoritvi izraelske ambasade v Ljubljani so bili naši otroci že na preizkušnji. Zgolj naključje, a je tako!?
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-1
1 2
Infiltrator
19. 09. 2026 11.15
Najvec jih je tam v domu hrama!
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+6
6 0
Alergičen na levake
19. 09. 2026 11.20
Ni res. Tam jih je samo 90 ...
Odgovori
+3
3 0
Bassettt
19. 09. 2026 11.14
Nam želijo povedati, da je potrebno graditi odpornost odznotraj, tako da zunanje farmacija bo vse manj potrebna. To! razume naj vsak, kot zmore in si želi. V razmislek! hvala za tale prispevek
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+3
3 0
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