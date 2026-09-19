Telefon, stranišče ali gugalnica: kje je največ mikrobov?

Ko slišimo besedo mikrob, večina pomisli na bolezen. Na viruse, ki nas priklenejo na posteljo. Na bakterije, zaradi katerih potrebujemo antibiotike. Vendar večina mikroorganizmov človeku ne škodi. Prav nasprotno, mnogi so za naše življenje nepogrešljivi.

Človek že od nekdaj živi v tesnem sožitju z mikroorganizmi. "Na eno človeško celico imamo v telesu vsaj eno bakterijo. Tako da je to vedno vprašanje, kdo živi pri komu, živijo bakterije pri nas ali mi pri bakterijah," slikovito pove infektologinja dr. Mateja Logar.

V prvi stik z njimi pridemo že ob rojstvu. Takrat se začne oblikovati naša mikrobiota, torej skupnost mikroorganizmov, ki bo z nami živela vse življenje. Na to vpliva celo način poroda. Pri vaginalnem porodu se otrok sreča z drugačnimi bakterijami kot denimo pri carskem rezu.

Čeprav z nami živijo v ravnovesju, lahko nekateri mikrobi ob ustreznih pogojih povzročijo okužbe. Znanstveniki pa že skoraj 30 let niso odkrili novega široko uporabnega razreda antibiotikov. Razvijajo predvsem izboljšave že obstoječih zdravil. Zato jih zdravniki zelo striktno predpisujejo samo takrat, ko je nuja.