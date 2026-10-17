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Inšpektor

Minulo poletje 'eno najhladnejših do konca naših življenj'

Ljubljana, 17. 10. 2026 12.30 pred 35 minutami 2 min branja 15

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
Sonce

Poplave, ki odnašajo domove. Vročinski rekordi. Požari, suše, neurja in uničeni gozdovi. Podnebne spremembe niso več napoved prihodnosti. Njihove posledice živimo že danes tudi v Sloveniji. Vidijo jih gozdarji, sadjarji in znanstveniki. Znanost o vzrokih ne dvomi. Ji politika sledi dovolj hitro?

Ko prvič stopiš na območje gozda pri Komendi, ki ga je junija opustošil silovit veter, je prizor pretresljiv. Izruvana drevesa, dvignjeni koreninski sistemi, odprte gole površine. V manj kot eni uri je veter podrl ali poškodoval več kot 35 tisoč kubičnih metrov drevja.

Dobrih sto kilometrov stran se posledice spreminjajočega podnebja vidijo drugače. Na eni strani največjega sadovnjaka v Krškem, ovenelo listje, izsušena tla in drobni plodovi, na drugi, zrela jabolka. Razlika je voda. V Evrosadu pravijo, da brez namakanja resnega sadjarstva ne bo več. "Mi bomo proizvajali le še tam, kjer imamo namakanje. Tam, kjer ga še nimamo, ga bomo poskušali urediti. Se je pa treba zavedati, da vode ni več toliko, kot je je bilo včasih," pravi Boštjan Kozole iz Evrosada.

Slovenija se segreva hitreje od svetovnega povprečja

Gozdovi, sadovnjaki in kmetijske površine so eden od pokazateljev, kako hitro se spreminja podnebje. Enajst najtoplejših let v zgodovini meritev smo zabeležili v zadnjih enajstih letih. Oceani se danes segrevajo dvakrat hitreje kot pred petdesetimi leti, koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju pa je najvišja v najmanj dveh milijonih letih.

Svet se je segrel za približno 1,4 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje. Slovenija pa se segreva še hitreje. Poletja postajajo bolj vroča, ponekod bolj suha, obdobje s snežno odejo se krajša. Tudi severni Jadran se je v zadnjih dvajsetih letih segrel za skoraj stopinjo in pol.

Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno, najtoplejše v zgodovini meritev. A kot kaže, bodo takšna poletja postala nekaj povsem običajnega. Dr. Žiga Zaplotnik, predavatelj na Fakulteti za fiziko, predsednik Podnebnega sveta in raziskovalec na Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi opozarja: "To je zagotovo eno hladnejših poletij do konca naših življenj."

Znanost ve. Kaj pa politika?

Medtem ko se posledice stopnjujejo, se razprava o podnebnih spremembah še vedno seli tudi na politično prizorišče. Promet ostaja posebej problematičen: v zadnjih 20 letih so se njegove emisije v Sloveniji povečale za približno tretjino.

Znanstveniki opozarjajo tudi na točke preloma, od taljenja ledenih pokrovov do sprememb velikih oceanskih tokov, po katerih bi bilo nekatere procese zelo težko ustaviti.

Najhujši scenariji vendarle niso neizogibni. Gozdarji že spreminjajo drevesno sestavo, sadjarji vlagajo v namakanje, številne države uspešno pospešujejo prehod na obnovljive vire. Brez hitrega zmanjšanja izpustov segrevanja ne bomo ustavili. Znanost je povedala svoje, vprašanje je, kako ji sledi politika. 24ur Inšpektor o podnebnih spremembah, hitrem prilagajanju in o tem, kakšno Slovenijo puščamo prihodnjim generacijam.

Inšpektor Petra Čertanc Mavsar
Inšpektor Petra Čertanc Mavsar
FOTO: Petra Čertanc Mavsar
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KOMENTARJI15

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Mambo
17. 10. 2026 13.05
Prišli bodo časi, ko boš za liter navadne vode plačal krepko več, kot pa za liter bencina ali dizla.
Odgovori
0 0
FIRBCA
17. 10. 2026 13.00
Konc sveta to je sigurno kriv nas parlament.
Odgovori
0 0
Kakosmodanes
17. 10. 2026 12.57
Znanstveniki, hm, ne vem zakaj jih imamo, v glavnem samo bluzijo. Politika, kaj pa naj naredi, imate predloge - nimate. Proti osnovni naravi ne moreš nič, ker ima narava svoje zakone, te zakone pa žal ne poznamo, prej vemo o črni luknji, ki je oddaljena 200 svetlobnih let , kot pa kaj o naši Zemlji.
Odgovori
-2
0 2
Podlesničar
17. 10. 2026 12.57
Večina prisotnih tukaj poletje itak preživi v kleti...
Odgovori
+0
1 1
Kmecka logika
17. 10. 2026 12.52
Na zalost smo si za vse krivi sami, dokler bomo podpirali razstreljevanja rafinerij in skladisc nafte, hkrati pa tezili k zelenenu prehodu🤣🤣 politike je treba nagnat vseee
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+2
2 0
SkratKuzma
17. 10. 2026 12.43
Dokler se bo folk moral 8 ur na dan vozit na šiht brez potrebe bo tako.
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
17. 10. 2026 12.42
S tem so povedali dabo drugo leto še bolj vroče in še več suše. Vse je umetno ustvarjeno, narava ne dela tega kar se dogaja zadnja leta!!! Teorije zarote se vedno večkrat izkažejo za resnico. Ampak ljudi ne zanima resnica...
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-3
0 3
Cmrlj3
17. 10. 2026 12.55
Ne, tebe ne zanima resnica.
Odgovori
0 0
mateja80
17. 10. 2026 12.41
Politika sploh ne sledi dovolj hitro, sploh trenutno vladajoči kapitalisti in neoliberalci, tako pri nas kot v svetu. Celo sprenevedajo se in poskušajo pozornost ljudi preusmeriti drugam.
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-2
0 2
Pomladni cvet
17. 10. 2026 12.37
Oprostite, ampak kot dober poznavalec narave in vremena ne moraš kar reči zaradi enega vročega poletja da se bo pa to kar naprej dogajalo, še posebaj ne v smislu da bi kar rekel da je rekordno vroče poletje eno najhladnejših za naslednja leta
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+2
3 1
Hames
17. 10. 2026 12.43
Potem takem si zelo slab poznavalec narave, če misliš, da se je vse skupaj začelo z letošnjim poletjem
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-1
1 2
Uporabnik1935308
17. 10. 2026 12.45
Brihta, pa saj to ni samo eno poletje, ni samo eno leto, letos boš šel prižigat svečke v kratkih rokavih, daj no, vklopi možgane...
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+1
1 0
PredsednikSveta
17. 10. 2026 12.46
Gre se za natančne izračune in modele glede na trenutno situacijo. Seveda boš lahko imel leta 2031 poletje ki bo milejše kot je bilo letošnje, ampak v povprečju boš imel poletja ki so hujša oz bolj vroča kot letošnja. To je dejstvo. Drugače so znanstveniki že leta 1970 glede na takratne modele opozarjali da če takrat zadeve ne spremenijo se bo zgodilo točno to kar se dogaja danes. Bolj vroča poletja, več požarov, taljenje ledenikov ipd. Naj omenim da so to takrat računali več ali manj ročno, danes pa so izračuni veliko bolj točni.
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+0
1 1
Pomladni cvet
17. 10. 2026 12.47
hames kaj? primerjam letošnjo vročino s prihodnjimi leti, ali sem kdaj omenjal preteklost?
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0 0
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