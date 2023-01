Mladostniki in vejpanje – kadijo že četrtošolci

"Nas mesečno, včasih tedensko, kličejo šole, da imajo velike probleme z uporabo elektronskih cigaret. Ne govorimo o 15- do 16-letnikih. Tudi 10-, 11-letnikih," pripoveduje Manca Kozlovič iz Mladinske zveze Brez izgovora. Po vsej Sloveniji predavajo o škodljivih učinkih nikotina, ki se širi ne le med najstniki, temveč tudi med otroki.

"Učenec je želel malo pozornosti. Bila je stava, če si kdo upa. Prižge cigareto, ki je imela vonj. Po jagodah, malinah," o lanskem primeru razlaga ravnateljica osnovne šole Nove Fužine Damjana Korošec. "Učiteljica je zavohala, spraševala, kaj je to, kaj to diši, in vsi so se smejali." Med poukom matematike je kadil učenec petega razreda. Kadijo tudi mlajši, opozarja ravnateljica osnovne šole Venclja Perka v Domžalah, kjer so pri kajenju zalotili učenca četrtega razreda. "To pomeni, devet let star učenec."

Prodaja cigaret na šolskih hodnikih

V Sloveniji velja prepoved prodaje tobačnih izdelkov mlajšim od 18 let. Za kršitev je predpisana globa v višini od štiri do 33 tisoč evrov in odvzem dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov za pol leta. Vendar mladi kljub zakonskim omejitvam tobačne izdelke kupujejo brez večjih težav. Tržni inšpektorat je v letu 2020 opravil 69 nadzorov in ugotovil 29 kršitev oziroma prodaj tobačnih izdelkov mladoletnim. Prodaja tobačnih izdelkov prek spleta je prepovedana, smo pa predvsem v zadnjem letu ugotovili, da se število teh kršitev povečuje, pravi Andreja But, glavna inšpektorica tržnega inšpektorata. Na spletu, posebej na družabnih omrežjih, je do tobačnih izdelkov zelo enostavno priti. Elektronske cigarete za enkratno uporabo prodajalci ponujajo z obljubami, da sproščajo, da se je ob kajenju lažje učiti. Skrivajo jih na javne površine in pozivajo k iskanju.

Lažji dostop do teh izdelkov je pripeljal tudi do preprodajanja cigaret na šolskih hodnikih. Starejši preprodajajo mlajšim, pripoveduje 17-letni dijak: "Hočejo kaj zaslužiti. Kaj naredijo? Gredo na splet kupit vejpe in potem jih prodajajo. Kupijo jih bolj poceni, na spletu po štiri, pet evrov, potem jih pa prodajajo za sedem, osem, devet evrov."

Ena večjih pasti pa je mnenje, opozarjajo na NIJZ, da je uporaba novejših tobačnih izdelkov manj škodljiva od navadnih cigaret. Prekmalu je govoriti o dolgoročnih učinkih, saj so ti izdelki v populaciji prisotni kratek čas. Uporaba katerega koli izdelka z nikotinom med mladostniki je precej tvegana, opozarja Helena Koprivnikar z inštituta za javno zdravje.

V tem obdobju še poteka razvoj možganov. Vnos nikotina vpliva na ta razvoj, kar privede do trajnih negativnih učinkov na kognitivni razvoj, na pozornost, razpoloženje in delovni spomnim.

Kako se država bori proti vedno novim tobačnim izdelkom, ki prihajajo na trg in vabijo mlade? Je nadzorov, ki bi preprečili prodajajo teh izdelkov mladoletnim, dovolj? Za rubriko 24UR Inšpektor smo se v nakup tobačnih izdelkov odpravili s 17-letnikom in preverili, ali so elektronske cigarete res manj škodljive od navadnih.