Multipla skleroza – bolezen tisočerih obrazov

Tadeja Polanšček živi z možem Markom in dvema otrokoma. Marko je njen osebni asistent, ima še tri asistentke, ker pomoč potrebuje pri vseh opravilih, 24 ur na dan. Bolezen je počasi napredovala, diagnozo so ji postavili že ob koncu gimnazije, a se ni dala. Doštudirala je fizioterapijo, se zaposlila v Avstriji in kljub bolezni prišla do vodstvene funkcije. Delala je vse dokler epidemija novega koronavirusa ni posegla v naša življenja. Pred dvema letoma se je invalidsko upokojila. O multipli sklerozi pravi: "Ni prinesla le slabih trenutkov, bolečin, ampak tudi lepe in srečne trenutke."

Ali bom 30. leto starosti sploh dočakal na nogah?

Za takšne – lepe in srečne - trenutke živi Nik Miškovič. Diagnozo je dobil leta 2014, ko je zaključeval fakulteto in šel svoji prvi službi naproti. Veliko je bral o bolezni, iskal informacije, a ga niso opogumile, ker so bile to informacije predvsem o tem, kako hitro bolniki z multiplo sklerozo postanejo invalidi, nepokretni. "Rekel sem si, če bo šlo tako naprej, star sem bil 24, ne vem ali bom 30. leto dočakal še tako, da bom lahko stal, ali bom že na postelji, kako bo to zgledalo. Pač tiste črne misli, ki pridejo." Otresel se jih je, se poglobil vase, začel meditirati in sebe postavil na prvo mesto. Posluša svoje telo in ga uboga.

Kako se bolniki soočijo z boleznijo?

Nekateri se z diagnozo kronične neozdravljive bolezni soočijo bolj, drugi manj uspešno, za vse pa je izjemno težko. Gre namreč za izgubo zdravja, pripoveduje klinična psihologinja z Nevrološke klinike v Ljubljani Ana Ožura Brečko: "Včasih lahko bolnika razburimo s tem, da je treba najti nekaj pozitivnega, da je treba pozitivno razmišljati, to je pritisk, veste. Ni nujno, da je to v tistem trenutku sploh možno. Sčasoma po mesecih pa povejo bolniki, da so se začele spremembe, da znajo sebe postaviti na prvo mesto."