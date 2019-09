Na kakšnih igriščih se igrajo vaši otroci?

Vrtčevska igrišča vzdržujejo vrtci sami, nadzor izvaja zdravstvena inšpekcija. Za igrišča ob gostinskih lokalih, v trgovskih centrih morajo skrbeti lastniki oz. najemniki lokala, nadzira pa jih tržna inšpekcija. Lani so pregledali 140 otroških igral pri 84 zavezancih. Pri 64 igralih niso ugotovili neskladnosti, pri 23 igralih so bile ugotovljene neskladnosti, ki bi lahko ogrožale varnost, pri 53 igralih pa so ugotovili neposredno nevarnost, kar pomeni, da so bila ta igrala zelo nevarna.

Za javna – vsem dostopna – otroška igrišča, ki so praviloma v lasti občin oz. so "občinska" zemljišča, na katerih stojijo, pa so odgovorne občine. V večini primerov jih vzdržujejo in nadzirajo občinske komunalne službe ali podjetja, ki za občine opravljajo komunalne storitve.

Kakšna so ta igrišča, kako vzdrževana, kako opremljena, kaj se je spremenilo v konceptu igrišč in igral v zgodovini, kako igrišča umeščamo v prostor, kakšne napake delamo starši v (pogosto pretirani) želji zaščititi otroke ... Videli in slišali boste jutri v rubriki 24ur Inšpektor v oddaji 24ur. Za Inšpektorja so temo komentirali različni strokovnjaki – od strokovnjakov za varnost do arhitektov, od pedagoške stroke do strokovnjakov s Fakultete za šport ... Ne zamudite!