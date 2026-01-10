Naslovnica
Inšpektor

Nadarjeni – izjemni, a pogosto spregledani

Ljubljana, 10. 01. 2026 14.19 pred 53 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
N ZAN 031 frame 119

Izjemni dosežki v znanju, preskakovanje razredov in nalezljiva radovednost. Nadarjeni otroci in mladostniki niso privilegirana manjšina, temveč potencial družbe. A kako v Sloveniji zanje v resnici skrbimo? Brez enotnega sistema jih prepuščamo okoliščinam in dobri volji posameznih mentorjev.

Žan Arsov je 18-letnik. Učitelji so hitro opazili, da svoje vrstnike prehiteva na vseh področjih, zato je, po zgolj mesecu dni šolanja, napredoval iz prvega v drugi razred. Želja po znanju ga je peljala od družboslovja do naravoslovja, dokler proti koncu osnovne šole ni ugotovil, da je njegova ljubezen astronomija. Osvojil je več medalj na mednarodnih olimpijadah iz naravoslovja, fizike in astronomije. "To je vložek, ki se začne nekaj let pred samim dosežkom in zahteva vsakodnevno večurno dejavnost na teh področjih," pojasnjuje. Ob tem so nujni dobri mentorji, ki znajo ustrezno razvijati talente mladih in jih motivirati.

Razlike med šolami velike, nadarjeni brez enakih zmožnosti

Zgodbe nadarjenih učencev in dijakov razkrivajo, da uspeh pogosto ni rezultat sistema, temveč srečnega spleta okoliščin: razumevajočih staršev, predanih mentorjev in šol, kjer so posamezniki pripravljeni iti korak dlje. Ciril Dominko, nekdanji ravnatelj bežigrajske gimnazije in podpredsednik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, opaža, da, ko gre za dosežke na državnih tekmovanjih, ti vedno izostanejo na določenih območjih države: "To pomeni, da tam manjkajo mentorji. Nadarjeni so seveda vsepovsod, uspeva pa samo kombinaciji mentor-nadarjen dijak" 

Pet let po reviziji Računskega sodišča, ki je sistem dela z nadarjenimi označila kot neenoten, neenakopraven in neučinkovit, država še vedno nima jasne strategije, je ogorčena dr. Mojca Juriševič, predavateljica na ljubljanski Pedagoški fakulteti, ki se vrsto let ukvarja s področjem nadarjenih.

Od šolanja na domu do prvih mest na državnih tekmovanjih v znanju

Lara Škrabelj uživa v številkah, od malega igra klavir in violino. Čeprav je danes v 9. razredu, šolski pouk obiskuje šele drugo leto. Nadarjenost je kazala že v vrtcu, zato sta se starša odločila, da ji bosta doma ponujala hitrejše in bolj poglobljeno znanje, kot bi ga lahko pridobila v šoli. "Matematiko za prvi razred sem se začela učiti, ko sem bila stara 3–4 leta. Fiziko me je pa začel učiti ati v 3. razredu osnovne šole, zdaj me pa uči za tekmovanja iz fizike," pravi Lara. Njena želja je, da bi lahko enkrat, tako kot Žan, nastopala na mednarodnih olimpijadah v znanju. 

"Takših otrok ni veliko. To so res izjemni otroci," pravi njena učiteljica matematike Mateja Legat, ki ima za Laro vedno pripravljen tudi srednješolski učbenik.  Bolj poglobljen pristop pa ji med rednim poukom težko zagotovi: "Nadarjeni učenci so preveč zapostavljeni, ker se ukvarjamo z učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč, odločbe in imamo v razredu tudi druge učence. To je velika razlika učnih stilov in je nemogoče z njimi delati med uro," dodaja. 

V rubriki 24ur Inšpektor tokrat o tem,  kako nadarjeni v Sloveniji napredujejo tam, kjer jim nekdo prisluhne – in zakaj jih drugje izgubljamo. Zakaj mentorji ostajajo ključni, a sistemsko prezrti? In kakšna je cena, ki jo kot družba plačujemo, ko talentov ne znamo razvijati in zadržati?

Inšpektor Petra Čertanc Mavsar

Večurno čakanje pacientov: neizogibnost ali slaba organizacija?

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devote
10. 01. 2026 15.07
ne, te je treba tlacit in diskriminirat in zatirat. gorje, da bi kdo bil sposobnejsi v tem sistemu . vazno, da soncki in snezinkice na odlocbe povsod prosperirajo..
Odgovori
+1
1 0
Bassettt
10. 01. 2026 15.12
Žalostno, še kako resnično do te mere, da kdor ne dohaja (posebne potrebe, priseljenci, posebne druge vrste pomoči ali le ukvarjanje s čustveno-VEDENJskimi nemiri), ima več časa in privilegijev od uspešnih in nadarjenih, kot da potrebe in želje slednjih niso pomembne. Najbolj žalostno je pa to, da prav ti peljejo vse naprej in bi lahko imeli boljši prispevek, vendar raje ne…
Odgovori
0 0
Angelina145
10. 01. 2026 14.54
Bravo za starse da ji lahko to nudijo
Odgovori
+2
2 0
Artechh
10. 01. 2026 14.51
piflarji mislite? tisti res sposobni se ze sami pokazejo z znanjem in niso spregledani
Odgovori
-6
1 7
bibaleze
