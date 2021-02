Največje težave: dolgotrajna brezposelnost, prekarne zaposlitve ...

V Sloveniji imamo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) 8,6-odstotno brezposelnost (gre za zadnji podatek zavoda o stopnji brezposelnosti, in sicer za november 2020). Januarja je bilo dobrih 11.000, oziroma skoraj 15 odstotkov več brezposelnih kot pred enim letom ... Na trgu dela sta si bila prvi in drugi val epidemije nekoliko različna. Negotovost je bila spomladi večja, kar se je poznalo tudi na ZRSZ. Število brezposelnih je bilo po podatkih zavoda najvišje maja, v septembru in oktobru se je stanje nekoliko izboljšalo, potem pa je število brezposelnih znova naraslo.

Brezposelnost v Sloveniji je po podatkih Eurostata nižja od povprečja v Evropski uniji. To je dobra novica. Je pa seveda za vsako številko o brezposelnosti človek in za vsakim človekom zgodba, pogosto zelo težka. O gibanju brezposelnosti, o brezposelnih, pa o spremembah na trgu dela, o dobrih in slabih novicah, opozorilih, izkušnjah ... bo nocoj govorila novinarka Petra Čertanc Mavsar v rubriki 24UR Inšpektor. Kakšne so stiske brezposelnih, kakšne so stiske delavcev, zakaj so ene od glavnih težav pri nas – dolgotrajna brezposelnost in pa prekarne oblike zaposlitve, kar je – tudi po mnenju sindikatov – epidemija le še bolj razgalila. Skoraj polovica brezposelnih v Sloveniji je dolgotrajno brezposelnih – torej tistih, ki so brez službe že eno leto ali več. To je ključna ciljna skupna, ki ji bo treba posvetiti bistveno več pozornosti, priznavajo na ZRSZ.

Tudi Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje opozarja: "Mi vidimo, da sta dve leti tisti čas, ko človek, če ne dela, dobesedno zamrzne. Duševno oboli in duševna bolezen povzroči fizično bolezen ... in teh imamo žal vse več."