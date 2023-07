Namakalni sistemi: slovensko kmetijstvo v glavnem čaka na dež

O pomenu namakalnih sistemov se govori že vsaj desetletje, a v realnosti projekti potekajo zelo počasi. To potrjujejo tudi številke. Z namakalnimi sistemi je v Sloveniji pokritih le dobrih 7 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč, čeprav je potenciala vsaj 20-krat toliko. Kje se torej zapleta? Zakaj se kmetje za namakalne sisteme ne odločajo bolj množično? So težava dolgotrajni birokratski postopki? Kako bi lahko oziroma morala pri tem pomagati država? Pa tudi: kje in kako zagotoviti dovolj vode? O tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.

Jože Janež, kmet iz okolice Ljubljane z namakalnikom oziroma rolomatom v sušnih dneh redno namaka 22 hektarjev svojih njiv. Brez tega, pripoveduje, dandanes ne bi več šlo. "V razmerah, ko je huda vročina, namakamo vsake štiri dni. Na noč tak rolomat porabi 400 kubikov vode," pojasnjuje. Janež ima svoje črpališče vode, za uporabo državi plačuje koncesijo. "Ta ni visoka," je jasen. "Je pa zelo dolgo trajalo, da smo prišli do gradbenega dovoljenja. Tukaj vidim največjo težavo, v birokraciji."

Kmetov, kot je Janež, je v Sloveniji malo. Z namakalnimi sistemi imamo po podatkih Biotehniške fakultete pokritih 7940 hektarjev kmetijskih površin, kar je le 1,4 odstotka vseh kmetijskih površin v uporabi. Ko gre za namakanje, je Slovenija na repu med sredozemskimi in srednjeevropskimi državami. Namakali bi namreč lahko precej več, vsaj 20-krat toliko, kot namakamo zdaj. Slovensko kmetijstvo – je jasna dr. Rozalija Cvejić z Oddelka za agronomijo ljubljanske Biotehniške fakultete – torej v glavnem še vedno čaka na dež. "Mi v Sloveniji uporabljamo najnovejšo namakalno tehnologijo, ampak naša tehnološka zaostalost je v obsegu rabe te tehnologije. Namakanje je torej nujno in v večjem obsegu, vendar vedno v kombinaciji z osnovnimi tehnološkimi ukrepi za zadrževanje vode v tleh."

Da bo treba namakati več, potrjujejo tudi podatki, pojasnjuje dr. Andreja Sušnik, agrometeorologinja z Agencije za okolje. "Lahko rečemo, da je kmetijska suša oziroma suša v površinskem sloju tal neka stalnica v slovenskem prostoru. Od leta 2000, ko je stvar še bolj eskalirala, smo beležili že 8 suš, ki so v kmetijstvu povzročile velike težave. Vse to seveda vpliva na pridelek, na kakovost, količino, stabilnost prehrane in prehransko varnost. V končni fazi pa tudi na našo denarnico."

Eden večjih lokalnih namakalnih sistemov je v občinah Gorišnica in Ormož sredi Ptujskega polja. Tu namakajo skoraj 2 tisoč hektarjev površin. A potenciala ob Dravi, pojasnjuje vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj Peter Pribožič, je še veliko. "Reka Drava je vodnata reka tudi v sušnem obdobju, torej takrat, ko kmetijstvo potrebuje vodo. Od Maribora do Središča ob Dravi bi lahko levo in desno namakali več kot 20 tisoč hektarjev. Podravje bi lahko bilo vrt Slovenije, kar se tiče pridelave tudi teh intenzivnejših kultur."

In kako je na drugem koncu države, v Vipavski dolini? V Sadjarskem centru Bilje, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, na 7 hektarjih preizkušajo različne nove sorte koščičastih sadnih vrst in kakijev, nekaj malega imajo tudi jablan in hrušk. In brez namakanja, pojasnjuje vodja oddelka Davor Mrzlić – ne bi šlo. "Sadjarska pridelava brez namakanja danes ni več mogoča. Ni to neka kaprica, to je nujno potrebno."