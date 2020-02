Naročate kdaj hrano na dom? Ali pa v službo? 

Ponudbe je ogromno - od pic in burgerjev do indijske in veganske hrane, solat, zdravih prigrizkov, smoothijev.

Če ste še pred nekaj leti za naročilo hrane klicali direktno gostilno, je danes večina ponudbe prisotna na spletnih straneh in aplikacijah, ki ponujajo dostavo. Od trenutka, ko hrano naročite, ves čas lahko spremljate, kje se dostavljavec nahaja in kdaj vam bo pripeljal hrano.

Večina ponudnikov hrane ne bo dostavljala za naročila pod 10 evri."Ta cena je še enkrat višja, kot je nadomestilo za prehrano v službi, kar je kar velik strošek, če gledamo, da je to najmanj 20 dni na mesec," pove Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov, kjer so pred dobrim letom ocenjevali dostavo pice. Ugotavljali so, kakšne informacije potrošniki ob naročilu dobijo, spremljali čas dostave in koliko se ta ujema z napovedanim časom ob naročilu, preverjali temperaturo hrane ob dostavi, ocenjevali načine plačila. Od 12 naročil je le pet ponudnikov prejelo skupno oceno zelo dobro, eden dobro, pri kar šestih pa so zaznali pomanjkljivosti.

Pogledali smo tudi, kakšne so alternative. Dostavo hrane namreč ponujajo tudi nekateri domovi za ostarele. V kuhinji doma starejših občanov Vič–Rudnik, poleg hrane za svoje stanovalce, pripravijo tudi več kot 80 kosil, ki jih dostavljavci razvozijo na domove predvsem starejših od 65 let.

Pri tem se prilagajajo raznim dietam, boleznim. O prednostih in slabostih dostave hrane in tudi novih trendih, med drugim dostavi sadja in zelenjave v podjetja, pa več nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.