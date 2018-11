Naše gostilne in pekarne: od svinjarije do zglednih primerov

Cilji teh inšpekcij, o katerih poročamo že nekaj let, so zagotoviti varnost, sledljivost in neoporečnost živil, rezultati v nekaterih obratih pa so bili v preteklih letih tako slabi, da so bili šokirani celo inšpektorji sami. Število prekrškarjev bistveno ne pada, pa čeprav so nadzori redni, kršitelji pa tudi javno objavljeni.

Kar je najbolj zaskrbljujoče, je to, da se že nekaj let pojavljajo hude kršitve glede higiene. Inšpekcije so v posameznih obratih naletele tudi na plesniva živila, živila s pretečenim rokom, umazane delovne površine, zasušeno in staro umazanijo, prostore brez možnosti, da bi se zaposleni umili roke po uporabi stranišča ... V štirih letih so zaradi tega zaprli 150 obratov javne prehrane. Izdanih pa je bilo 680 glob. Nocoj bomo v rubriki 24ur Inšpektor naredili pregled in rezime ugotovite. Kaj lahko rečemo po štirih letih? Kaj je najbolj zaskrbljujoče? Kaj in kako bi veljalo spremeniti? In tudi: kaj je dobro?