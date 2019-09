Ne sveti več narava, ampak človek. In človek sveti veliko preveč

Danes umetna svetloba osvetljuje ulice mest, vasi, ceste, industrijske cone, nakupovalne centre, opozarja na oglaševalske panoje ... in tudi uhaja v nebo. Naše noči postajajo vse svetlejše, svetimo si pozno v noč, svetijo nam ekrani ... Umetna svetloba je za nas pomembna, a jo je lahko tudi preveč in to pogosto povsem po nepotrebnem. Svetlobna onesnaženost, torej pretirana in neprimerna uporaba umetne svetlobe, vpliva na zdravje ljudi in na ekosisteme, ki so se milijarde let prilagajali izmenjevanju dneva in noči. Otežuje tudi astronomska opazovanja, povzroča izgubo energije in povečuje izpuste ogljikovega dioksida.

Nedvomno je, da je elektrifikacija prinesla veliko dobrega in da si življenja brez umetne svetlobe danes ne moremo več predstavljati. A vendar - kaj bi morali spremeniti, da bi ob tem svetlobno onesnaževali manj? Kako lahko vsak od nas bolje poskrbi za svoje zdravje, ki je tudi povezano s (pretirano) uporabo umetne svetlobe? Kakšna naj bo kje ulična razsvetljava? Kako izgleda nočno nebo v svetlobno onesnaženih predelih in kako tam, kjer je svetlobne onesnaženosti manj? Zakaj je prav, da znamo umetno svetlobo uporabljati tako, da z njo čim manj škodimo okolju in ljudem? Kakšni so podatki, ki to temo, torej temo svetlobnega onesnaževanja, postavljajo kot pomembno temo za naslednja desetletja?