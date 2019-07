Nekateri ljudje so za komarje bolj privlačni kot drugi

"Orientirajo se na izdihan CO2 in vonjave, spojine, ki jih oddaja naše telo ... več CO2 kot izdihamo, nosečnice, večji ljudje, športno aktivni ... nekdo, ki je ravno tekel, ga oddaja več, ker bolj diha ... po tem se komarji orientirajo, ti ljudje bolj privabljajo komarje," pravi dr. Katja Kalan z Univerze na Primorskem.

Kroži tudi ogromno mitov, kaj pomaga proti srbečici, ko te piči komar. Od aspirina do masla ... V resnici je edina stvar, ki pomaga, to, da se ne praskate - s tem srbečica najhitreje mine, pravi dr. Katja Kalan in dodaja: "Lahko se gremo stuširati, uporabimo kakšno hladilno kremo, najhitreje pa res mine, če ne praskamo."

Kako pravilno nanašamo repelente za odganjanje komarjev? Čim manj na golo kožo, bolj na obleko, pravijo strokovnjaki. Zakaj? In kako je z drugimi sredstvi, ki naj bi tudi odganjala komarje? Tudi o tem nocoj v 24ur Inšpektor.

Kaj pa ose, sršeni, čebele? Najbolj alergeni med temi so piki sršenov. Zakaj? In kako reagirati v primeru pika? Kakšni so tu miti in kakšne resnice?

Ne zamudite 24ur Inšpektor nocoj.