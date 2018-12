Nekateri prodajalci izkoriščajo nevednost starejših

To so trije primeri izkoriščanja zaupljivih in pogosto manj veščih starejših, ki pa še zdaleč niso edini. Takšnih oziroma podobnih primerov je, kot kaže, kar veliko, pojasnjujejo v Zvezi potrošnikov Slovenije.

Starejši so veliko doma, veliko sami, pogosto tudi osamljeni. Zato je vsaka beseda - od poštarja ali popolnega tujca, sploh če je ta prijazen - dobrodošla. In že par prijaznih besed odpira vrata v stanovanje. Prav nenapovedani obiski na domu pa so najbolj nevarni. Ker znajo prodajalci vzbuditi občutek, da so ljudje na drugi strani po predstavitvi izdelka dolžni nekaj kupiti."Odprejo vrata, ponavadi je ta ponudnik prijazen, jih povpraša, malo poklepeta z njimi in so potem zelo hitro dovzetni za podpisovanje kakšnih zadev," je prepričana mag. Darja Kuzmanič Korva, sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo.

"Mislim, da so izbrani za to, ker so najmanj vešči, najbolj sugestibilna publika," dodaja zdravnica asist. Aleksandra Dugonik z mariborskega kliničnega centra, ki opozarja na številne zavajajoče oglase: "Nekaj vnesemo v telo, kar nam ponujajo kot čudežno zdravilo, v resnici pa nam lahko naredi zelo velike zaplete. Celo osebno poznam, da so bile situacije, kjer je bilo ogroženo tudi življenje."

Zakaj so starejši lahka tarča za brezvestne prodajalce? In kje so rešitve? Tudi o tem v 24UR Inšpektorju to soboto.