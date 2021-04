'Nekomu je avto svoboda, ker je vanj zaljubljen, gleda svojega golfa, kako je fin'

"Pred sedmimi leti sem se popolnoma odpovedala avtomobilu. Ne vožnji z avtom, pač pa svojemu avtu. Stroški za takrat 10 let star avto so se le kopičili, zdelo se mi je, da je vsak mesec pri mehaniku. Iskanje parkirnega mesta me je spravljajo ob pamet, ob vsakem dežju sem v cestnih zamaških v avtu presedela trikrat več časa, kot če bi bila peš in pač z dežnikom. Vse več sem se vozila s kolesom in taksijem. Avto je zame vse bolj postajal le strošek. Moral je stran." Tako svojo izkušnjo življenja brez avtomobila opiše novinarka rubrike 24UR Inšpektor Tea Šentjurc . A po podatkih je takšnih, kot je Tea, v Sloveniji izredno malo, saj ima kar 95 odstotkov gospodinjstev vsaj en avto, četrtina pa vsaj tri. Je že čas za spremembo miselnosti, navad? Kaj vse je od tega odvisno, kdaj bomo tudi v Sloveniji imeli učinkovit, hiter javni promet? Je prihodnost v izposoji avtomobilov?

Storitev je na voljo v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Kranju, načrtujejo tudi širitev. Največji ponudnik storitve souporabe avtomobilov ima v floti skoraj 300 povsem električnih vozil. Analize v praksi kažejo, da en avto souporablja od 50 do 80 ljudi, pri čemer en avto dejansko nadomesti od 10 do 15 avtomobilov, ostali ga uporabljajo občasno. To za mesto pomeni, da se sprosti veliko parkirnih mest in zmanjša količino pločevine.

Tudi zaradi visokih stroškov sta se Ana Bevc in njen partner Peter Pahor , ki s hčerko živita v središču Ljubljane, odpovedala avtu. "Izračunala sva, da če se odrečemo avtu in vložkom vanj, prihraniva od dva do tri tisoč evrov na leto. S tem denarjem pa lahko najameva vozilo za počitnice in še kaj ostane." V službo hodita peš, Ana tudi z javnim prometom, s kolesom, hči prvošolko v šolo pospremita peš. Največji izziv je bil ravno zaradi malega otroka, poudari Ana. Tudi zaradi avtosedeža, ki ga otroci potrebujejo. A se znajdejo, za kratke razdalje s prenosnim otroškim sedežem, za daljše vožnje z običajnim, ki ga namestijo v izposojen avto. Kadar morata v trgovini kupiti več stvari, kot jih lahko peljeta s kolesom, ko imajo več opravkov ali je slabo vreme, Ana in Peter kot alternativo redno uporabljata storitev car-sharinga oziroma souporabo avtomobila.

Mnogi kot strošek avta štejejo le nakup in gorivo, a je stroškov veliko več. Družino z avtomobilom, ki je letnik 2016, vreden okoli 18.000 evrov in ima povprečno prevoženih 25.000 kilometrov, slednji vključno s kreditom stane 6480 evrov na leto, 540 evrov na mesec oziroma kar 18 evrov na dan. Družino z avtomobilom, ki je letnik 2016 in vreden 16.500 evrov brez kredita, kar so zgolj stroški že odplačanega avta, stane 3100 evrov na leto, 260 na mesec, oziroma 8 evrov na dan. Gre za gorivo, registracijo, zavarovanje, servise, menjave pnevmatik, vinjeto in parkiranje.

Antropolog dr. Dan Podjed se je tudi odpovedal svojemu avtomobilu. Po njegovem mnenju imamo v Sloveniji še vedno fetišističen odnos do avtomobila in smo nanj navezani.

Antropolog dr.Dan Podjedpravi, da imamo v Sloveniji še vedno fetišističen odnos do avtomobila, da smo navezani na avto in da je avto v Sloveniji še vedno ostanek 20. stoletja. "Včasih rečemo moji mami, naj se znebi avta, ker ga tudi ona vozi res zelo malo, mogoče nekaj tisoč kilometrov letno, in potem mi reče prav to, ja pa ti mi hočeš vzeti svobodo. Ne, v bistvu je prepričanje, ki ga imamo v glavi, napačno, da nam avto daje svobodo, v bistvu nam svobodo odvzema. Mislim, da je svoboda to, da imamo na voljo avto takrat, ko ga potrebujemo. In takrat si ga lahko izposodimo, lahko si ga celo delimo."

Poznavalec, ljubitelj avtomobilov, motorjev in komentator dirk moto GPGaber Keržišnikpravi, da imamo Slovenci avtomobile radi. "Meni je mogoče bolj motor svoboda, ampak tudi avto je svoboda, ker ti omogoča, da si neodvisen in da se lahko nekam premakneš, in ko moraš nekam iti, se usedeš in se odpelješ. Nekomu drugemu je avto svoboda, ker ga ima rad, ker je zaljubljen v avto, ker ga vsako nedeljo opere, pa ga polira pred hišo, pa gleda svojega golfa, kako je fin. Nekomu, ki ima star avto, je to spet svoboda, ker gre lahko v nedeljo na izlet, pa odpre streho poleti in mu veter piha. Avto je zagotovo svoboda, je pa tudi potreba."