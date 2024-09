Neplodnost: z njo se spopade vsak šesti par v Sloveniji

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima težave z zanositvijo od 8 do 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Tako kot v drugih evropskih državah, ima tudi pri nas težave s plodnostjo vsak šesti par. Pojavnost neplodnosti je najbolj in v prvi vrsti odvisna od starosti, predvsem žensk. Tako je po podatkih WHO v starosti do 30 let neploden vsak deseti, v starosti do 40 let pa že vsak četrti par.

Vzroki za neplodnost so enakomerno porazdeljeni med spoloma, kar pomeni, da je pri tretjini parov neploden moški, pri tretjini ženska, pri tretjini pa oba. Ti pari se zaradi neplodnosti zdravijo. Imamo tri centre: ljubljanska ambulanta za neplodnost je v Leonišču, ki sodi pod Ginekološko kliniko UKC Ljubljana, v Mariboru je ambulanta prav tako na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor, nedavno so ambulanto z zdravljenje neplodnosti odprli tudi v Postojni. Mi smo obiskali vse tri centre in s strokovnjakinjami, ki jih vodijo, smo se pogovarjali o tem, kako parom, ki imajo težave z zanositvijo, pomagajo, kakšne so možnosti. Šli smo v tako imenovane IVF laboratorije, v katerih opravljajo zunajtelesne oploditve. Z zunajtelesno oploditvijo je zanosila Aleksandra Balantič. Osem let se je zdravila zaradi neplodnosti, imela je štiri postopke zunajtelesne oploditve, pred letom in pol pa je postala mamica. Njena zgodba z neplodnostjo se je pred desetletjem začela z izvenmaternično nosečnostjo. "Posledično so mi odstranili en jajcevod, potem pa še drugega," pripoveduje Aleksandra. Dve leti po operacijah je šla na prvi IVF postopek. Bila je prepričana, da bo uspešen. A ni bil. S partnerjem sta se odločila, da bosta zamenjala kliniko. "Nisem podvomila v strokovnost," opozarja Aleksandra. A ko ne gre, se človek oklene vsake bilke upanja. Aleksandri in njenemu partnerju je naposled uspelo.

Umetna oploditev FOTO: Shutterstock icon-expand

Zanositev z darovano spolno celico Za nekatere pare postopki zunajtelesne oploditve ne pridejo v poštev, ker potrebujejo darovano spolno celico. Takšne zdravniki ginekologi praviloma kar hitro napotijo oziroma jim svetujejo, naj gredo v tujino. V Sloveniji namreč močno primanjkuje darovalcev semena in darovalk jajčec. Doc. dr. Nina Jančar, vodja Oddelka za oploditve z biomedicinsko pomočjo, pojasnjuje: "Letno na našem oddelku opravimo med 25 in 40 postopkov z darovanim semenom ter 2 do 4 postopke z darovanimi jajčnimi celicami. Da vam te podatke še malo osvetlim: leta 2022 smo pridobili 4 darovalce semena, leta 2023 3 darovalce, letos prav nobenega še. V letih od 2019 do 2023 smo skupno pridobili 6 darovalk jajčec." "Iz prve so mi povedali, da ni možnosti v Sloveniji," pripoveduje naša sogovornica. "Rekli so mi, da ni dovolj darovalk in da se čaka zelo dolgo, lahko tudi deset let." S partnerjem sta naredila ožji izbor treh klinik na tujem in na koncu izbrala kliniko v češkem Brnu. Tja sta se odpravila z odločbo posebne komisije, ki jima je odobrila zdravljenje v tujini. Na podlagi te odločbe sta potem od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahtevala vračilo denarja in ga tudi dobila. Naši drugi sogovornici, ki je ta postopek z darovano jajčno celico opravila nekaj mesecev pozneje, pa so na podlagi enake odločbe vračilo stroškov zavrnili. Zakaj?