Nepogrešljiva praznična klasika, ki ni brez tveganja

Ljubljana, 27. 12. 2025 12.00

Avtor:
Miha Drozg
Tatarski biftek

Nekdaj je veljal za prestiž, stregli so ga le v uglednih restavracijah. Dandanes je tatarski biftek stalnica praznično obloženih miz. Nekateri prisegajo na domačega, drugi ga kupijo pri lokalnem mesarju, tretji v trgovini. A ker gre za jed, pripravljeno iz surovega mesa, lahko predstavlja tudi tveganje za okužbo in zastrupitev. Na kaj je torej treba biti pozoren pri nakupu tatarskega biftka? Kako ga pravilno shranjevati? Kako se morebitnim okužbam izogniti, če se priprave lotite sami? O tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.

V družinskem podjetju Kodila je priprava biftka v decembrskih dneh v polnem teku. "Pred božičem in pred novim letom ga tedensko izdelamo približno dve toni," pripoveduje vodja proizvodnje Evgen Velikonja. "Nekje 80 odstotkov vsega naredimo prav za praznike." Postopek je utečen, recept natančen. Iz različnih začimb najprej pripravijo posebno emulzijo, ki jo nato dodajo mletemu govejemu stegnu.

Nič drugače ni v Mercatorjevem invalidskem podjetju. "Proizvodnja biftka traja sicer vse leto in letno ga naredimo približno 50 ton. Več kot polovico od tega pa prav zdaj, od 15. decembra do konca leta," pojasnjuje direktor proizvodnje Matic Kleindienst.

"Tatarski biftek je kulinarično visoko vreden, po drugi strani pa, ker je iz svežega mesa, tudi visoko rizičen," je jasen Janko Kodila, direktor podjetja Kodila.

Tveganja za zdravje so prav zato, ker gre za surovo meso, namreč bistveno višja, medtem ko našteva najrazličnejše potencialno nevarne bakterije, viruse in parazite, pojasnjuje dr. Andrej Kirbiš, predstojnik Inštituta za varno hrano, krmo in okolje pri Veterinarski fakulteti. "Tisti glavni povzročitelji, na katere lahko naletimo, so predvsem bakterija Listeria monocytogenes, potem toksična E. coli, Salmonela, Campylobacter jejuni in Staphylococcus aureus. Kar se tiče parazitov, bi omenil predvsem Toxoplasmo gondii, ki je še posebej nevarna za nosečnice. Pri virusih pa zlasti norovirus ali hepatitis A."

Tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, kjer so pred tremi leti pri petih od desetih testiranih biftkov zaznali vsebnost zdravju škodljive bakterije listerije, pri nakupu biftka svetujejo previdnost. "Potrošniki naj biftek kupijo pri zaupanja vrednem prodajalcu," pripoveduje dr. Eva Marija Čad. "Preverijo naj rok uporabe, prepričajo naj se tudi, da je biftek na prodajnem mestu hranjen v hladilniku ali pa v hladilni vitrini. Po samem nakupu naj pa ga spet čim prej shranijo doma v hladilniku in čim prej porabijo."

Da pazljivost ni odveč, kaže izbruh salmonele pred tremi leti, ko je zbolelo več kot 130 ljudi z različnih koncev države. A kot zagotavlja dr. Branko Podpečan, vodja Sektorja za veterinarski nadzor na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, tatarski biftek redno nadzirajo in vzorčijo. "Lani smo odvzeli 20 vzorcev in štirje so bili neskladni. Zato smo decembra uvedli še izredni nadzor. Odvzeli smo 29 vzorcev, eden je bil neskladen, in sicer smo ugotovili Listerio monocytogenes." Letos so odvzeli 10 vzorcev, neskladij za zdaj niso ugotovili.

Na kaj je treba biti še posebej pozoren, če se priprave biftka lotimo sami? Kako se izogniti morebitnim okužbam? Iz kakšnega mesa ga pripraviti? Kako ga pravilno shraniti? Obiskali smo dve različni proizvodnji in si ogledali pripravo biftka v dveh restavracijah. O tem podrobneje v rubriki 24UR Inšpektor.

reaf
27. 12. 2025 13.17
V Celju v Intersparu poteka pokušnja Kodila bifteka ... Fant, ki je za promo pultom je zelo prijazen... Bifrek Kodila je odličen...👌😉
Odgovori
0 0
Cmrlj3
27. 12. 2025 13.17
Nekdaj je veljal za prestiž zato, ker pravi tatarc ni ta pašteta, ki nam jo po trgovinah prodajajo kot "tatarski biftek".
Odgovori
0 0
Matejv1983
27. 12. 2025 13.08
kakšna klasika? tega pri nas nismo nikoli jedli, niti za praznik niti drugače. probal sem ga že ampak mi ni neki kulinarični presežek brez katerega ne gre, pa še precenjen je,
Odgovori
0 0
Vselepo
27. 12. 2025 12.58
Prestiz si lahko privoscijo le Levicarji in mocni kapitalisti, ostali smo za njih nepotreben izdatek....
Odgovori
+0
2 2
kick.your-ass
27. 12. 2025 12.55
A so v lj igrali kaj harmonike?
Odgovori
+1
2 1
janez653
27. 12. 2025 12.51
Se vedno velja za prestiz, ker to kar prodajajo ni b od biftka
Odgovori
+1
1 0
Sredinc
27. 12. 2025 12.43
biftek iz stegna :))))
Odgovori
+1
1 0
plasticar
27. 12. 2025 12.33
no zimski regres smo dobili te pa bomo se malo privoscili a ne??naslednja vlada nam jo bo ukinila ziher!!
Odgovori
+1
4 3
Vselepo
27. 12. 2025 13.02
Ne samo regresa, se marsikaj drugo bo ukinjeno, ker taksno zapravljanje, kot dela sedaj ta vlada, samo deli, tistim, kateri ne delajo, oziroma nikoli niso, le upokojenci z polno delavno dobo so za Golobnjak nepotreben strosek....
Odgovori
+1
2 1
YouRangMyLord
27. 12. 2025 12.17
Glede na to, da se delajo vsi ti "kupljeni" trgovskoverižni tatarci iz delov stegna, hrbta, ki nikakor ni niti pravilna izbira mesa za tatarca, z dodanimi vsesotrnimi kemičnimi dodatki, da se ohrani lepa rdeča barva več dni v trgovinski vitrini in ne iz tapravega kosa pljučne pečenke kot je ni čudno, da dobijo kupci sračko in bruhačko. Le redkokateri mesar v Sloveniji pa ga dela iz pljučnega dela govejega mesa. Ker je ta del mesa preveč drag za masovno izdelavo tatarskega biftka iz njega. Ne pridejo skozi z računico, ker ga velika večina ne bi kupila po med 50-60 EUR na kilogram.
Odgovori
+4
4 0
luckyss.1
27. 12. 2025 12.16
Golob pravi, da prisega na burek in halal.
Odgovori
+7
9 2
Apostol1
27. 12. 2025 12.06
Mi vegeterijanci se nimamo kaj bati in hvala bogu , da sem se odločil opustiti meso.
Odgovori
-12
2 14
špaget
27. 12. 2025 12.09
Niti se nimate česa veselit.
Odgovori
+12
13 1
ptuj.si
27. 12. 2025 12.10
Se ti pozna .... ker zelenjava pa je full neuporabna, ne?
Odgovori
+3
4 1
Bananistanec
27. 12. 2025 12.13
Apostol uživanje surove hrane je vedno rizično, pa čeprav je to le solata
Odgovori
+5
5 0
kryptix
27. 12. 2025 12.21
Ravno vegiji se bojte tistega čemaža,....itd. Nobeno meso ni strupeno niti od črne mambe,... Pejt po čemaž če si upaš spomladi bo hitro tule članek o tebi.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
