Nesreče in reševanje na morju

Dogajanje na morju ves čas nadzira Uprava za pomorstvo. V koprski Kapitaniji sprejemajo klice na pomoč vse dni v letu. Kako izgleda reševalna akcija, so pokazali novinarju Adiju Omeroviću in snemalni ekipi rubrike 24ur Inšpektor - eno od njihovih vaj reševanja si tako lahko ogledate v spodnjem posnetku. Tokrat je posadka za iskanje in reševanje na morju le uprizorila reševanje za vajo, a podobni dogodki se v poletnih mesecih na obali redno dogajajo, pravijo.

Ekipa nujne medicinske pomoči je reševalno plovilo opremila s prvo pomočjo in z defibrilatorjem, reševalci so usposobljeni, da oskrbijo ponesrečence, vendar menijo, da bi moral biti zdravnik nepogrešljiv član posadke. "Res je želja v prihodnosti, da bi imeli med posadko tudi uslužbenca nujne medicinske pomoči,"pojasni Robert Škrokov,koordinator iskanja in reševanja na Upravi za pomorstvo.

Uprava za pomorstvo uporablja za iskanje in reševanje oseb štiri plovila. Kakšen je način reševanja na morju v Sloveniji? Kako bi ga lahko optimizirali? Kakšne nesreče se dogajajo? Kako potekajo reševanja? Kaj bi se zgodilo ob izlitju nafte ob slovenski obali? Vse to nocoj v rubriki 24ur Inšpektor, ob tem pa še izkušnje, opozorila in pripovedi izkušenih mornarjev, morjeplovcev, reševalcev ...

Sicer se najhujše nesreče zgodijo v jesenskem in zimskem času, a največ nesreč se pripeti prav v poletnih mesecih. Kdo rešuje, ko se zgodi nesreča, kakšni so klici na pomoč, kakšne so reševalne akcije?

"Je bila denimo ena takšna akcija, ko se je v nočnem času iskalo surferja, ker se ni več mogel vrniti na obalo, dobili smo sporočilo od sorodnikov, da je na morju, in smo ga iskali. Iskali sta ga dve naši plovili uprave za pomorstvo, plovilo policije in plovilo vojske. In ga celo noč nismo našli. Opremljeni smo bili tudi s termovizijskimi kamerami. Bil je oblečen v neoprensko obleko, kar je za njega bilo dobro, ker ni prišlo do podhladitve, za nas pa je bila težava, ker ga na termovizijo nismo videli,"razloži konkreten primer Primož Bajec, vodja oddelka za nadzor prometa in reševanja na morju na koprski upravi za pomorstvo.

In kakšna je zgodovina? Kako drugačne so bile nesreče in varnost v preteklosti? Primerjave, zgodbe, strokovnjaki ... nocoj v Inšpektorju!