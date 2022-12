Neusmiljena borba za smeti

Ali tudi vi pridno ločujete odpadke? Mečete biološke v eden, mešane v drugi, papir v tretji, embalažo pa v rumeni koš? In medtem ko veste za države, kjer za vračilo vsake plastenke uporabniki dobijo povrnjen denar – nam najbližja je sosednja Hrvaška – pa vi za svoje ločevanje vsak mesec še plačate položnico komunali. Se sprašujete, kaj plačujete? Komu sploh plačujete? Zakaj plačujete? Odgovor je preprost: Svojemu komunalnemu podjetju plačujete odvoz smeti, ne pa tudi sortiranja, predelave in nadaljnjega ravnanja z odpadki. Povprečno komunale na osebo v gospodinjstvu za odvoz vzamejo med šest in osem evrov. Tako nekje 24 evrov vzamejo v Grosuplju, denimo, za štiričlansko družino. Pa čeprav vsak dan v koše sortirate smeti sami, pri čemer nekatera gospodinjstva dobivajo celo večstoevrske kazni za nepravilno ločevanje.

A kmalu bi se moral zgoditi preobrat, Slovenija sledi smernicam Evropske Unije, ki želi do leta 2029 povsod po Uniji vpeljati kavcijski sistem. Ta prinaša nov sistem, in sicer vračanje plastenk v posebej za to prirejene zbiralnike, pri čemer uporabnik dobi povrnjen znesek za embalažo. Stroške ravnanja z odpadki v celoti prevali na pleča proizvajalcev vseh embalaž. Država je kavcijski sistem začrtala v novelo Zakona o varstvu okolja. Malo, preden se je poslovila, ga je potrdila vlada Janeza Janše.

A se je zapletlo. Zakon so na Ustavnem sodišču ustavili tako imenovani Droeti, družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki od komunalnih podjetij pobirajo odpadno plastiko in jo stiskajo, sortirajo in meljejo. Nato jo bodisi vrnejo proizvajalcem pijač bodisi preprodajo v tujino. So začutili, da jim želi država odgrizniti kos dobičkonosne pogače s plastiko? Čeprav mnogi od njih trdijo, da je posel s plastenkami pijač zanemarljiv v primerjavi z njihovim celotnim poslom, so potegnili ročno zavoro tako, da sta se nad členi v zakonu dve podjetji, Interzero in Surovina, pritožili na Ustavnem sodišču, ki je sporne člene zadržalo. In primer se že od junija ne premakne nikamor.

