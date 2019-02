Ni pomembna kakovost, ampak da je bleščeče zapakirano in poceni

Novinarka Petra Čertanc Mavsar je nekaj tednov po aferi preverjala točno to. Šla je v klavnice, na kmetijo, v trgovine, govorila z inšpektorji in strokovnjaki. Potrošniki pogosto priznavamo, da že kmalu po aferah pozabimo na to, na kaj morajo pri kupovanju mesa biti pozorni.

Agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar pravi, da se potrošniki ne ukvarjamo "z neko umirjeno mislijo, kaj kupujemo, kaj uživamo in kako vpliva na naše zdravje, ampak nam je pomembno, da je stvar bleščeče zapakirana in poceni. In tukaj se stvar konča." Pomembno pa bi ob tem moralo biti tudi, kako so z živaljo ravnali, preden je prišla na vaš krožnik, koliko zdravil je prejela, kako je bila zaklana, koliko kilometrov je meso prepotovalo ... Kakšno je razmerje kakovost - cena in kako se kaže in kdaj? O tem jutri v rubriki 24UR Inšpektor.