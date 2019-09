'Nismo rekli služba, ampak letenje'

Primož Jovanović pa je krmilo Adrijinega letala prvič prevzel pred štirinajstimi leti. "Ko sem dobil zaposlitev kot kopilot, takrat še na letalu Canadair Regional Jet 200. In ta let mi je seveda ostal v spominu. Da sem po 20, 30 letih otroških sanj, truda ter odrekanja končno uspel in dosegel zame smisel in cilj življenja – sesti na kopilotski sedež potniškega letala. Občutek je bil, še zdaj se ga spomnim ... nor."

To sta le dva od danes 558 zaposlenih pri Adrii Airways. V družbi, ki je – pripovedujeta za jutrišnjo rubriko 24ur Inšpektor – močno zaznamovala njuna življenja. Da bi razumeli, zakaj je danes Adria Airways tukaj, kjer je, je treba v zgodovino. O tej zgodovini, odločitvah, igralcih ... jutri v rubriki 24ur Inšpektor.