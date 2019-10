'Njihova pot je bolj ali manj zapečatena, kljub njihovim sposobnostim'

Na to smo v 24UR Fokus pred nekaj leti že opozorili, jutri bomo ponovno. Novinarka Tina Kristan bo v 24UR Inšpektor analizirala, kako in zakaj slovenski šolski sistem reproducira družbeno neenakost in predvsem – kaj bi lahko in bi morali spremeniti. Ali so otroci uspešni ali ne, bi moralo biti odvisno samo od njihovih sposobnosti, ne pa od tega, v kakšno družino so se rodili. Koliko bo socialni status družine vplival na učenca, je odvisno od šole do šole, od učitelja do učitelja, država, sistem pa pri izničevanju vpliva socialnega statusa na uspešnost otrok ne naredi dovolj.

Dr. Ljubica Marjanovič Umek s Filozofske fakultete med drugim opozarja: "Tega država ne naredi, pa bi morala." Kako, bodo v prispevku razložili sogovorniki Tine Kristan, številke, primerjave, analize, primeri s "terena" ... A o prihodnosti otrok iz socialno šibkejših okolij običajno odločajo tisti, ki takšnih težav in stisk nikoli niso občutili na svoji koži, niti si jih sploh ne znajo predstavljati. "Če se izobraženi ljudje, ki so v Ljubljani in imajo dostop do družbene moči, ne bodo odločili, da tudi drugim otrokom pripada to, kar pripada njihovim, toliko časa sprememb ne bo,"med drugim opozarja Marjeta Doupona, sodelovka FamilyLaba, pred tem pa dolgoletna raziskovalka na Pedagoškem inštitutu, kjer je za Slovenijo koordinirala mednarodno raziskavo bralne pismenosti, in ki že leta opozarja na pomen družbe, države in šole pri razvijanju potencialov vseh otrok.

Šole lahko pomagajo le, če jim starši zaupajo

Nina Babič se kot psihologinja na Osnovni šoli Martina Konšaka v Mariboru z različnimi primeri, ko otroci zaradi različnih vzrokov nimajo možnosti za razvoj svojih potencialov, sooča pogosto. Za 24UR Inšpektor bo skozi ves prispevek zelo jasno in praktično pokazala na napake sistema, na konkretne težave otrok in tudi na to, kaj bi morali narediti – sistem in vsaka šola, šolski delavec, učitelji ..."Naša šola funkcionira tako, da se lahko znotraj nje, če potuješ po šolah, zelo izpostavijo neenakosti in se na tem področju nič ne naredi. Ni uzakonjeno. Znotraj tega, kar pa naša šola omogoča, pa omogoča, da avtonomno peljejo programe, ki bodo te razlike zmanjšale. (...) Najhuje je zamahniti z roko in reči: nič se ne da. Ali pa kriviti državo ... ja, sistemske spremembe bi lahko nekatere ali marsikatere stvari izboljšale. Ampak dokler tega ni, smo mi dnevno z našimi učenci in njihovimi starši v šolskem prostoru, splača se ne čakati, da se bodo spremembe zgodile na višji ravni, ampak to početi v praksi vsak dan," med drugim pravi. Pri tem je ključen, poudarja, dober, spoštljiv, a ne pokroviteljski odnos s starši. Šole lahko pomagajo le, če jim starši zaupajo.

Eden od problemov je tudi, da na nekaterih šolah vedno pogosteje zahtevajo, da se morajo starši doma učiti s svojimi otroki. Velika razlika je namreč, ali doma z otrokom sedi starš z visoko izobrazbo, doktoratom ali starš brez izobrazbe.

David Florjančičže leta v sklopu projekta Botrstvo pomaga socialno ogroženim otrokom pri učenju matematike in fizike. Za jutrišnji 24UR Inšpektor zelo neposredno govori o težavah, ki bi jih morali rešiti, o otrocih, ki se jim da priložnost, o otrocih, ki te priložnosti ne dobijo. "Meni je žal, ker socialno ogrožene otroke ta šolski sistem sortira stran od tistih, ki to niso. Gre za tisto, ko se otrok zaveda, da jim učitelj ne da enakih možnosti kot ostalim otrokom, zato ker izhaja iz socialno ogroženih družin. (...) Tiste zgodbe, s katerimi se mi srečujemo, so tiste, ki imajo otroci nadpovrečno količino volje za popraviti neko oceno, ampak tega ne zmorejo, zaradi problemov, ki jih imajo doma, s finančnimi problemi svojih staršev, enostavno ne vidijo poti naprej,"med drugim pravi Florjančič. Ogromno je sicer tudi svetlih izjem med učitelji in šolskimi delavci, ko s svojim delovanjem v šoli prepoznajo in "rešijo" otroka, da je uspešen ne glede na stiske družine, a žal veliko premalo."Že v šoli se otroci sortirajo na tiste, ki jim ni vredno toliko zelo pomagati, ker se v njih ne verjame, in na druge, v katere se verjame in imajo vse možnosti za uspeh."

Kaj na to pravi država? Kaj počne? Ali vidi težavo? Tudi o tem jutri v 24UR Inšpektor.