Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Inšpektor

Od kmeta do krožnika. Zakaj je hrana dražja in kdo višje cene občuti najbolj?

Ljubljana, 07. 11. 2026 09.22 pred 54 minutami 5 min branja 4

Avtor:
Neža Steiner
Košarica živil

Od kmeta in pridelave, prek predelovalca in trgovca, vse do kupca, domače kuhinje in restavracije. V 24UR Inšpektorju smo šli po celotni prehranski verigi ter preverili, kako so se v zadnjih petih letih spreminjali stroški, cene in naše prehranske navade. Hrana je za tretjino dražja kot pred petimi leti. Rasle so sicer tudi plače. Kakšna je kupna moč, koliko kruha, mesa, kave si lahko privoščimo?

Na začetku prehranske verige - na Kmetiji Lipoglav - na 15 hektarjih sadovnjakov pridelujejo predvsem jabolka, hruške, tudi orehe. Kmetovanje je po besedah mladega kmeta Stojana Lipoglava nenehno preračunavanje stroškov, spremljanje trga in predvsem prilagajanje vremenskim razmeram. "Kmetovalec mora biti računovodja, prodajalec, kemik, birokrat. Včasih že kar pravnik, tudi vremenoslovec."

Suša jim je letos po njegovi oceni pridelek zmanjšala za okoli polovico. Višji so tudi stroški dela, prevoza, embalaže, energije, gnojil in zaščitnih sredstev. Strošek pridelave kilograma jabolk ocenjuje na približno 45 do 65 centov.

Koliko danes stane hrana in kdo v prehranski verigi nosi največje breme? V 24UR Inšpektorju gremo po celotni poti hrane, od sadovnjaka in kmeta prek predelovalca in trgovske police vse do domače kuhinje in restavracije.

Od surovine do končnega izdelka

V Ljubljanskih mlekarnah letno odkupijo 223 milijonov litrov izključno slovenskega mleka od 2100 kmetov. Mleko je treba na razdrobljenih slovenskih kmetijah zbrati, pripeljati v proizvodnjo, predelati, zapakirati in nato dostaviti trgovcem. "Pri predelavi mlečnih izdelkov je treba mleko po zelo razdrobljenih slovenskih kmetijah pobrati, pripeljati v obrat, predelati, zapakirati embalažo in potem peljati še do trgovske police. Vsi stroški energenti, embalaža so se v zadnjem obdobju povišali tam, v našem primeru od 6 do 12 odstotkov," pojasnjuje vodja korporativnega komuniciranja Maja Kalan.

Kaj pa trgovska polica?

Višji so tudi stroški trgovcev - delo, energija, gorivo in logistika. SPAR Slovenija ima - glede na njihovo analizo - 82 odstotkov živilskih in neživilskih izdelkov njihovih lastnih blagovnih znamk enako ali nižjo ceno kot leto prej. Med izbranimi osnovnimi izdelki je bilo oktobra S-BUDGET maslo skoraj 44 odstotkov cenejše kot pred letom dni, SPAR trajno mleko skoraj 28 odstotkov, cena kilograma sira pa je ostala enaka. Glavni izvršni direktor SPAR Slovenija David Kovačič opaža, da potrošniki pri nakupih nimajo enakih prioritet. "Nekaterim je pomembno poreklo, nekaterim je pomembna cena, splošno gre v to, da ljudje več kuhajo doma."

Kupec primerja več

To smo preverili tudi pri konkretnem nakupu. Z Laro Nastran smo šli po sestavine za kosilo za petčlansko družino. Skupaj je plačala 15,30 evra oziroma 3,06 evra na osebo za piščanca, riž in kruh. Zelenjave v izračun nismo vključili, saj jo družina kupuje pri lokalnih kmetih. "Predvsem akcije pridejo prav." Pri nakupih primerja tudi cene na kilogram oziroma liter ter je, kadar je mogoče, pozorna na slovensko poreklo. Kako občutijo podražitve? "Dejstvo je, da moji otroci rastejo in več pojejo. Se mi pa zdi, da se vsako leto zadeve dražijo in posledično bolj gledamo, bolj primerjamo."

V petih letih hrana dražja za dobro tretjino

V zadnjem letu so se cene hrane zvišale za 0,6 odstotka. A če pogledamo pet let nazaj, so višje za 35 odstotkov. Pri nekaterih živilih pa bistveno bolj. Po podatkih Statističnega urada so sadje in oreščki dražji za 62 odstotkov, goveje in telečje meso za 67 odstotkov, sveži agrumi pa kar za 176 odstotkov. Kdo v prehranski verigi dejansko občuti podražitve in kdo na koncu plača račun?

Na Zvezi potrošnikov Slovenije ob tem opozarjajo, da dražje ni nujno tudi boljše. Zelo podobna izdelka, tudi istega proizvajalca, se lahko prodajata pod različnima znamkama in po precej različnih cenah. "Ne gledati samo na ceno. Ne gledati samo na znamko, poglejte alternative," svetuje Matjaž Pirc. Potrošniki moramo biti pozorni tudi na skrčflacijo, pri kateri proizvajalec zmanjša količino izdelka, ter skimpflacijo, ko lahko dražjo sestavino nadomesti cenejša.

Doma spet več skupaj jemo

Podatki Mediane kažejo, da domači obrok pridobiva na pomenu. Delež tistih, ki doma pogosto skupaj pojedo obrok, se je v enem letu povečal z 69 na 73 odstotkov.

Kako pripraviti hiter, hranljiv in cenovno dostopen domači obrok, nam je pokazal kuhar Luka Pangos. Pripravil je poenostavljen quiche s polnozrnato tortiljo, jajci, piščancem, porom, čičeriko in mocarelo. Svoj običajen obrok pripravi za približno 2,5 do 3,5 evra na osebo. Svetuje načrtovanje tedenskih nakupov, uporabo čim manj predelanih sestavin, vključevanje stročnic in uporabo ostankov iz hladilnika. "Če pogledamo, da 3 evre stane burek, 2 evra stane kos pizze, mislim, da si lahko doma, pripraviš nekaj zelo hranilnega za to ceno."

Preračunavanje krožnikov

V ljubljanski Veganiki glavne jedi stanejo med 17 in 27 evrov. Tudi tam opažajo višje cene sestavin, med drugim indijskih oreščkov, čokolade in kave. "Gostinci imamo dve opciji ali boš dvignil ceno ali boš uporabil cenejše sestavine. V našem primeru raje ceno dvignemo, kot da bi kompenzirali s kvaliteto sestavin, ker ljudje niso neumni in vedo, kaj jim strežeš," pojasnjuje lastnica in glavna kuharica Nika Babić. Predvsem opaža spremembo v pogostosti obiskov restavracij. "Tudi sama pri sebi opažam, da si ne morem privoščiti, da bi vsak dan hodila v restavracije."

Plače so višje. Kaj pa kupna moč?

Rasle so tudi plače. Povprečna neto plača se je med letoma 2021 in 2025 zvišala z 1.270 na 1.602 evra, torej za dobrih 26 odstotkov. Toda kupna moč se pri vseh živilih ni povečala enako. S povprečno neto plačo smo si leta 2025 lahko kupili skoraj 120 kilogramov manj kruha in 40 kilogramov manj kave kot leta 2021. Po drugi strani pa 286 kilogramov več moke, 91 kilogramov več krompirja in 29 kilogramov več piščančjega mesa brez kosti.

In ne draži se samo hrana. V približno petih letih so se najemi stanovanjskih nepremičnin zvišali za skoraj 58 odstotkov, zračni potniški prevoz je dražji za 77 odstotkov, trdna goriva za 74, nakupi nakita in ur za 68 odstotkov.

Koliko bomo porabili za hrano, zato ni odvisno samo od cene na polici. Tudi od tega, kaj kupujemo, koliko primerjamo, koliko hrane zavržemo in koliko obrokov pripravimo sami. Domače kuhanje se tako ne vrača le zaradi veselja do kuhanja, ampak vse bolj tudi zaradi računice: kako z istim denarjem jesti dobro in porabiti manj.

neza inspektor pasica
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
inšpektor hrana podražitev kmet spar slovenija ljubljanske mlekarne

Bomo v šolah spet točili alkohol?

24ur.com Hrana in pijača dražji za petino: katera živila najbolj udarijo po žepu?
24ur.com Isto kosilo za 3,6 ali 19 evrov? Se splača kuhati in ali je hrana res tako draga?
24ur.com Kdo je kriv, da imamo v Sloveniji tako visoke cene hrane?
24ur.com V desetih letih se je hrana podražila za več kot polovico
24ur.com Višje cene mesa
24ur.com Vse višje cene hrane: cena kruha ponekod tudi dvakrat višja
Cekin.si Za katero hrano plačate več – mesno ali brezmesno?
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nidani
07. 11. 2026 10.11
Za nižje cene morajo Srbi najprej vrniti arhive!🤣😂😂
Odgovori
0 0
Damienne
07. 11. 2026 10.09
Redno kupujem pri kmetu že vsa leta, tako vem da res dobi tisti, ki dela.
Odgovori
0 0
periot22
07. 11. 2026 10.05
Žalostno je da je čez mejo ko imajo višje plače je vse ceneje!
Odgovori
0 0
FreedomMan
07. 11. 2026 09.47
Verjetno so burke razlog, morda bodo sedaj nehale rasti cene, ko jih je vlada prepovedala.
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
zadovoljna
Portal
Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
vizita
Portal
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Preveč RNA lahko celicam odvzame energijo za delovanje
Preveč RNA lahko celicam odvzame energijo za delovanje
cekin
Portal
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
moskisvet
Portal
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
dominvrt
Portal
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
voyo
Portal
Substanca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022