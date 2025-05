Od knapov do inovatorjev

Motor razvoja Trbovelj in regije je multinacionalno visokotehnološko podjetje Dewesoft. V 25-ih letih je zraslo v vodilnega proizvajalca visokoinovativnih merilnih naprav. Od avtomobilskih gigantov, tehnoloških velikanov, letalstva, ameriške in evropske vesoljske agencije, Space X ... Njihovi inštrumenti so povsod. Imajo 400 zaposlenih v več kot 20-ih državah po vsem svetu. Leta 2023 so prihodki skupine presegli 100 milijonov evrov. Toda to - pojasnjuje soustanovitelj in večinski lastnik podjetja Jure Knez - nikoli ni bil njihov glavni cilj. "Glavni cilj je to, da so naše stranke zadovoljne z našimi storitvami in proizvodi." Predvsem pa želijo podpirati druge in pomagati regiji. "Vsak tujec, ki pride in nekako najde nas, sprašuje, zakaj smo tukaj. In zmeraj je odgovor, da zato, ker smo bili tukaj rojeni, tukaj smo doma in se mi zdi prav, da nekako smo pripadni svojemu okolju in poskušamo ustvarjati tukaj eno zgodbo."

Katapult za mlade podjetnike

V pomoč so bili tudi Žigi Mandlju , ki se je iz 400-letne družinske kovaške tradicije preusmeril v izdelavo pištol za športno streljanje. "Vsako podjetje pride v določenem trenutku na točko, ko je težko narediti naslednje korake. In tukaj sta nam Dewesoft in Katapult omogočila ta preskok narditi. Kar je dejansko tudi vidno, z letošnjim letom smo dejansko na osmih novih trgih prisotni."

Trije prijatelji iz podjetja DBDtools so s podporo Katapulta zagnali proizvodnjo stojal za popravila električnih koles in naprav za utekavanje zavornih ploščic. "Sama proizvodnja, logistika, vse to je bilo preveč za nas tri," pojasnjuje Jan Kolar . "Zato smo smo iskali rešitve, kje bi lahko poiskali pomoč. In ker smo že prej sodelovali s Katapultom, smo se takrat se odločili, da bomo šli z njimi."

Katapult je izstrelil tudi Teglc: inovativno rešitev dijaka trboveljske srednje tehniške in poklicne šole Urbana Valentiča za zalivanje rastlin. "Prvič smo prišli sem s šolo," se spominja Valentič. "In ko smo se ozrli naokoli, smo videli, da je par rož, ki niso bile prav lepe. Zato smo poiskali rešitev, to je torej Teglc. Po nekaj časa razvoja smo naredili končni produkt, ki je zdaj tudi na že trgu in se prodaja."

Med njimi je denimo podjetje Dewesoft monitoring, ki izdeluje naprave za spremljanje stanja stavb. Rasli so počasi, a potrpežljivo, predvsem pa s pomočjo in podporo Dewesofta, pripoveduje Dino Florjančič . "Lahko smo šli kamorkoli tukaj v Trbovljah, do kogarkoli po nasvet, po inspiracijo. Ljudje so vsi bili vedno zelo odprti za pomoč, to je bilo največ vredno."

Pred desetletjem je Knez zagnal Katapult - podjetniško okolje za startupe s fizičnimi izdelki. Odprli so jim vrata do svojih strojev, testnih naprav, predvsem pa visokotehnološkega znanja, izobraževanja, mentoriranja, a tudi administracije, distribucije, logistike pripoveduje direktor Katapulta Robert Goršek . "Katapult je tak celovit prostor za mlade podjetnike. Ko pridejo k nam, imajo na voljo vse storitve, od administracije, računovodstva, logistike. Kar nas mogoče razlikuje od vseh ostalih, je pa to, da imamo tudi proizvodnjo. Tukaj imamo tako imenovani 'jump team', to je ekipa treh fantov, ki dejansko naredijo navodila za izdelavo izdelka in ga potem tudi izdelujejo."

Mesto akrobatov, ki spreminjajo svet

Dewesoft in Katapult na območju nekdanje deponije premoga Lakonca načrtujeta nov tehnološki park, slovensko Silicijevo dolino. 40 tisoč kvadratnih metrih površin za stavbe, kjer bi se pet let po izradnji lahko zaposlilo od 300 do 500 ljudi. "Tam bo vse na enem mestu," pripoveduje vodja fundacije Mesto Akrobatov Petra Škarja . "Dewesoft, Katapult, start-upi, pridružena podjetja, skupne službe, konec koncev tudi restavracija, šola ... Da lahko res rečeš, da imaš vse na enem mestu."

Občina Trbovlje je za urejanje območja iz sklada za pravičen prehod dobila slabih 9 milijonov evrov in pol. "To pomeni opremljanje nove ceste, novih pločnikov, kolesarskih poti, vodovoda, telekomunikacijskih elektro napeljav," pojasnjuje podžupanja Trbovelj Vesna Jesih. "In to bo tisto, kar bo vložek občine. Seveda je to osnovna naloga vsake lokalne skupnosti, da nudi pogoje za gospodarstvo. In samo veseli smo lahko, da je podjetje, kot je na primer Dewesoft, da ima tak lokalpatriotizem, da si želi ostati tukaj in ustvarjati tukaj."

Kaj vse pa si v dolgo degradirani, s prahom in smogom prekriti regiji, obetajo od novega tehnološkega parka? Kako konkretno pomagajo startupom, mladim inovatorjem, podjetnikom? Kaj vse to pomeni za Trbovlje in Zasavje?

