Odpoklican izdelek vrnete prodajalcu, on vam mora vrniti denar

Vse tehnične proizvode, osebno varovalno opremo, plinske naprave, stroje, oblačila in podobno ... nadzira tržni inšpektorat. Leta 2017 in lani so odpoklicali 48 izdelkov, vse so distributerji, uvozniki ali proizvajalci odpoklicali sami, ko jih je na nepravilnosti opozoril mednarodni sistem RAPEX.

Igrače, kozmetiko, hrano, stroje, aparate, oblačila - vse, kar lahko kupimo v trgovinah - nadzorujejo različni inšpektorati. V pristojnosti zdravstvene inšpekcije so igrače, kozmetični izdelki, izdelki za otroke in nego otrok, prehranska dopolnila in hrana za posebne skupine (denimo alergike) ter izdelki za stik z živili: kuhinjske posode, pribor, vrečke za shranjevanje hrane, skodelice, krožniki. Lani je bilo vseh odpoklicev in umikov tu 84, od tega največ 30 igrač. Leto poprej vseh skupaj 87, igrač je bilo 21.

Odpoklicev na slovenskem trgu - glede na količino različnih izdelkov, oblačil, hrane, pijače, aparatov, igrač ... - sicer ni veliko. So pa. In potrošniki morajo biti o tem ustrezno informirani. Pa so res?

Kako potekajo odpoklici in umiki, smo snemali tudi na Upravi za varno hrano. Katero hrano najpogosteje odpokličejo in zakaj? Kakšni so bili zadnji primeri? Kako potekajo odpoklici in umiki? Kako se evropski trg razlikuje od denimo ameriškega? In zakaj je treba biti pri nakupih prek spleta bolj previden - pri katerih izdelkih še posebej? O vsem tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor. Odpoklice in umike je pod drobnogled vzela Maja Sodja.

In še: kje lahko potrošniki izveste za odpoklice? Država namreč nima enotne spletne strani, ampak je treba, da bi dobili relevantne informacije, poklikati različne spletne strani različnih inšpektoratov. Česar pa ne počne praktično nihče. Zato bi veljalo razmisliti o boljšem sistemu oz. o tem, kaj bi bilo za osveščanje in informiranje potrošnikov in državljanov boljše. Objavlja pa vse odpoklice redno Zveza potrošnikov na svoji spletni strani. Takšne izdelke vrnite prodajalcu, ta pa vam mora vrniti denar.