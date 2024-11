Odstranjevanje dlak: kaj je najbolj varno, učinkovito, kaj se najbolj splača?

V poplavi ponudb različnih storitev se marsikdo sprašuje, kakšen način odstranjevanja dlak je najboljši? Zagotovo ste že slišali, da se po britju dlake vraščajo, kar lahko pripelje tudi do vnetja, a britje v resnici ne povzroča težav, če se brijemo pravilno. To pa je v smeri rasti dlak in ne v nasprotni. Brijejo se predvsem moški. Med športniki denimo je znano, da si kolesarji noge brijejo zaradi manjše možnosti okužbe pri padcih. Kaj pa plavalci? O tem odprto govori Jure Gornik , ki plava vse od svojega tretjega leta, ter še vedno tekmuje in trenira mlajše.

Depilacija je ena najbolj priljubljenih kozmetičnih storitev. V salonu, kjer smo snemali, jih v primerjavi z ostalimi kozmetičnimi postopki, opravijo daleč največ, za 24ur Inšpektor pripoveduje kozmetičarka Kaja Poreber . Pokazala nam je, kako je treba uporabljati voske, pojasnila, iz česa so trakovi za odstranjevanje, in kako tovrstna redna depilacija učinkuje na dlake. Kako pogosto pa stranke hodijo na depilacijo? "To je odvisno od vsake posameznice ali posameznika, v povprečju pa na vsake 3 tedne," razlaga Poreber. Pa cene depilacij? Od česa so odvisne?

Ali laser res odstrani trajno?

Še ena priljubljena metoda je laser. Mi smo pri dermatologinji Vesni Tlaker najprej preverili, kako v poplavi različnih laserjev sploh izbrati pravega. "Laser je zgolj orodje. Ni pomembno, kateri laser, pomembno je, kdo z njim dela," pojasnjuje Tlaker. Dermatologi pri nas uporabljajo certificirane laserje, ki ustrezajo vsem evropskim standardom in predpisom. Imajo pa laserji za odstranjevanje dlak različne valovne dolžine. Aleksandritni laser velja za nekakšen zlati standard, seže globoko v kožo in dobro absorbira. Diodni laser je lahko nekoliko daljše valovne dolžine in tudi zelo učinkovit, vendar deluje neposredno z dotikom na kožo kot denimo ultrazvok, možni so prenosi bolezni. Najvarnejši od vseh je Neodim laser, ki je tudi edini primeren za zagorelo in temno barvo kože.

In v čem je razlika med laserskim posegom, ki ga opravi strokovnjak, ter posegom, ki ga z aparatom za domačo uporabo lahko opravite v intimi svojega doma? Cenovni razpon aparatov za britje in oblikovanje je izjemno širok, razlaga prodajna svetovalka za aparate za osebno nego Urška Zagoričnik. Kupci najpogosteje iščejo razmerje med blagovno znamko, ki obljublja kakovost in ceno, najbolje se torej prodajajo aparati srednjega cenovnega razreda. Noben aparat dlak ne odstrani trajno, še pojasnjuje naša sogovornica, pač pa je postopek vsakih nekaj mesecev treba ponavljati.

Pri laserskem odstranjevanju je treba vedeti še, da deluje popolnoma drugače od vratu navzdol kot od vratu navzgor. Dlake na obrazu so značilne za moške, a tudi vse ženske jih dobimo po 40-em letu starosti. Te dlake se najbolj upirajo. Od vratu navzdol z laserjem z nekaj ponovitvami lahko dosežejo trajno odstranitev in pozor: temnejše kot so dlake, bolj učinkovit je laser in ne obratno, kot mnogi mislijo. Bolj kot so dlake debele, bolj kot so temne, boljši je rezultat. Praviloma velja, da takšna dlake izginejo po seriji šestih terapij, ki se izvajajo približno vsak drugi ali tretji mesec, odvisno do tega, kako hitro dlake rastejo.

Prekomerno poraščene komaj 8-let stare deklice

Velika težava je prekomerna poraščenost, ki jo opazijo pretežno pri ženskah, pravi dermatolog Branko Pirš, ker je pri moških veliko težje postaviti mejo, koliko dlak je preveč. In zakaj se pojavlja takoimenovani hirzutizem? Je posledica sodobnega načina življenja, tudi stresa, ki vpliva na hormone, in sodobnih bolezni kot so debelost, diabetes, v redkih primerih tumorji. Zaskrbljujoče je, da po pomoč zaradi prekomerne poraščenosti prihajajo že deklice v predpubertetnem obdobju, stare 8,9, 10 let. Kako določijo vzroke za prekomerno poraščenost? Odgovori v 24ur Inšpektor!