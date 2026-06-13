Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Inšpektor

Odstrel 206 rjavih medvedov: masaker ali nuja?

Ljubljana, 13. 06. 2026 11.36 pred 40 minutami 3 min branja 6

Avtor:
Maja Sodja
Rjavi medved

Odločitev Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je maja lani izdalo dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov, je znova odprla eno najbolj občutljivih razprav na področju upravljanja prostoživečih živali v Sloveniji. Medtem ko stroka odstrel zagovarja kot nujen ukrep za uravnavanje populacije in zmanjševanje konfliktov med človekom in medvedom, okoljevarstvene organizacije opozarjajo na etične, naravovarstvene in znanstvene pomisleke.

V državi, ki velja za eno najpomembnejših življenjskih okolij rjavega medveda v Evropi, vprašanje sobivanja z največjo zverjo ostaja predmet razhajanj med različnimi deležniki. Razpravo pa je dodatno zaostrila odločitev upravnega sodišča, ki je izvajanje odstrela začasno zadržalo do končne odločitve v upravnem sporu. Prebivalci območij, kjer srečati medveda ni nič nenevadnega, ne razumejo, zakaj sodišče potrebuje toliko časa. Odločba za odstrel namreč velja do konca leta 2026, zato si želijo, da bi o njej čim prej odločili. 

Eno od teh območij je Rakitna slabih 30 kilometrov stran od Ljubljane. Samo Glavan tam živi približno dve desetletji. A kako življenje v okolju, kjer je prisoten rjavi medved izgleda? Kako prisotnost te zveri vpliva na njegov vsakdan? "Malo se bojimo," priznava. "Jaz sem ga že nekajkrat srečal peš, nekajkrat z motorjem, največkrat pa z avtom in takrat sem bil nabolj zadovoljen, ker sem bil zaprt." Prebivalci tukaj smo, pravi, zagovorniki nadzorovanega redčenja populacije rjavih medvedov, a naj se odstreli izvajajo redno in v manjšem obsegu.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je odločbo izdalo na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za varstvo narave in Zavoda za gozdove. "Višina odvzema ni odvisna od števila konfliktov, ki jih ta vrsta povzroča, ampak je pomembno tudi, da smo kot javni zavod zavezani, da spoštujemo tudi program upravljanja Nature 2000," razlaga Miha Marenče. Odvzem se, še pojasnjuje strokovnjak z Zavoda za gozdove, lokacijsko odredi glede na to, kje so konflikti pogostejši.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rjavi medved je zavarovana živalska vrsta že od leta 1997. In vse od takrat se za nadzorovanje njihovega števila izdajajo odločbe, pravilniki in odloki. Iz odločb za odstrel mora biti jasno, da je to edini možen in zadovoljiv ukrep . Pa da z njim ne bodo ogrozili ugodnega ohranitvenega stanja vrste. Prav tako morajo obstajati dokazi, da so ogroženi življenja, zdravje in varnost ljudi ter da gre za večje škode. Koliko je bilo škodnih primerov in kolikšna je bila škoda v evrih v zadnjih letih pa v spodnjem grafu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podatke o številčnosti rjavega medveda na podlagi analize genetskih podatkov in rekonstrukcije dinamike medvedje populacije je skupaj s sodelavci izdelal eden največjih poznavalcev te vrste pri nas Klemen Jerina z Biotehniške fakultete UL. "Glavni rezultat je to, da je številčnost medveda zgodovinsko naraščala in (tudi) v zadnjih letih je naraščala ter prišla do mere, ko je jasno, da te povečane številčnosti pravzaprav preko socialnih odnosov sprožijo, da se je medved začel pospešeno širiti prostorsko." V Sloveniji živi toliko rjavih medvedov kot v tretjini skandinavskega ščita skupaj, Jerina pa je v ekspertizi ugotovil še, da je vzdržno število medvedov pri nas 800. In koliko so jih v minulih letih že odstrelili? Od leta 2013 do konca maja letos 1815. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kakšna žival pa medved sploh je? Kakšne so njegove lastnosti? Kako zahtevno je odstreliti medveda? Zakaj lovci najraje odstreljujejo v mesecih, ki imajo na koncu -er? In kaj v praksi pomeni odstreliti kar 206 medvedov? vsi odgovori v 24ur Inšpektor ob 19ih. 

884x150 clanek 24ur Inspektor Maja Sodja
medved rjavi medved konflikt odstrel

Počitnice na Hrvaškem ali v Aziji?

24ur.com Je medvedov vsako leto več ali so se le navadili človeške bližine?
24ur.com Kdo bo poskrbel za odstrel 230 medvedov?
24ur.com Deljena mnenja glede dovoljenja za odstrel 206 rjavih medvedov
24ur.com Kdo naj nosi odgovornost za upravljanje medvedov v Sloveniji?
Dominvrt.si Odstrel medvedov - rešitev za prebivalce ali kruto poseganje v naravo?
24ur.com Ministrstvo izdalo dovoljenje za odstrel 230 rjavih medvedov
24ur.com V svojem bazenu zalotili medveda: 'Zbudilo me je čofotanje'
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
123soba
13. 06. 2026 12.16
Študija je pokazala da ljudje v Sloveniji lahko sobivamo z 800.medvedi. Sedaj jih je 1200. Torej je vsako parlamentiranje odveč. Tudi tole....
Odgovori
0 0
pingvinislo5
13. 06. 2026 12.08
Imamo največ medvedov na km2 v Evropi. Odstrel je edina logična poteza za uravnavanje populacije.
Odgovori
+1
2 1
rogla
13. 06. 2026 12.07
Poslušati je treba stroko, ne one, ki s stroko nimajo nič!
Odgovori
+0
1 1
galeon
13. 06. 2026 11.40
NUJA. In to takoj. Pa volke in šakale tudi.
Odgovori
+2
5 3
galeon
13. 06. 2026 12.01
Še dober lovski turizem bi se lahko šli a smo preneumni.
Odgovori
+1
2 1
MajaZzz
13. 06. 2026 12.11
Medved ni riba, da vržeš trnek in prime.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Je porod res lahko orgazmičen?
Je porod res lahko orgazmičen?
Krasen družinski izlet: skozi skrivnosten predor nad morjem
Krasen družinski izlet: skozi skrivnosten predor nad morjem
Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
zadovoljna
Portal
Kate Middleton prekršila pravilo na kraljevi poroki
Nora rešitev za vsako majhno stanovanje
Nora rešitev za vsako majhno stanovanje
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Zaradi vročine se je zgrudila na tla, rešil jo je bivši mož
Zaradi vročine se je zgrudila na tla, rešil jo je bivši mož
vizita
Portal
Vsem je lagala: 'To ni dojenček, ampak napihnjenost'
Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja
Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja
Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati
Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati
Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati
Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati
cekin
Portal
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
moskisvet
Portal
Ali se tuširate ob napačnem času? To pravijo strokovnjaki
Povečala si je prsi: ko se je zbudila, ni mogla verjeti svojim očem
Povečala si je prsi: ko se je zbudila, ni mogla verjeti svojim očem
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Hrvat zapeljal postavno sodelavko: Od njega je mlajša 27 let
Hrvat zapeljal postavno sodelavko: Od njega je mlajša 27 let
dominvrt
Portal
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
okusno
Portal
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
voyo
Portal
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758