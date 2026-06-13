Odstrel 206 rjavih medvedov: masaker ali nuja?

V državi, ki velja za eno najpomembnejših življenjskih okolij rjavega medveda v Evropi, vprašanje sobivanja z največjo zverjo ostaja predmet razhajanj med različnimi deležniki. Razpravo pa je dodatno zaostrila odločitev upravnega sodišča, ki je izvajanje odstrela začasno zadržalo do končne odločitve v upravnem sporu. Prebivalci območij, kjer srečati medveda ni nič nenevadnega, ne razumejo, zakaj sodišče potrebuje toliko časa. Odločba za odstrel namreč velja do konca leta 2026, zato si želijo, da bi o njej čim prej odločili. Eno od teh območij je Rakitna slabih 30 kilometrov stran od Ljubljane. Samo Glavan tam živi približno dve desetletji. A kako življenje v okolju, kjer je prisoten rjavi medved izgleda? Kako prisotnost te zveri vpliva na njegov vsakdan? "Malo se bojimo," priznava. "Jaz sem ga že nekajkrat srečal peš, nekajkrat z motorjem, največkrat pa z avtom in takrat sem bil nabolj zadovoljen, ker sem bil zaprt." Prebivalci tukaj smo, pravi, zagovorniki nadzorovanega redčenja populacije rjavih medvedov, a naj se odstreli izvajajo redno in v manjšem obsegu.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je odločbo izdalo na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za varstvo narave in Zavoda za gozdove. "Višina odvzema ni odvisna od števila konfliktov, ki jih ta vrsta povzroča, ampak je pomembno tudi, da smo kot javni zavod zavezani, da spoštujemo tudi program upravljanja Nature 2000," razlaga Miha Marenče. Odvzem se, še pojasnjuje strokovnjak z Zavoda za gozdove, lokacijsko odredi glede na to, kje so konflikti pogostejši.

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Rjavi medved je zavarovana živalska vrsta že od leta 1997. In vse od takrat se za nadzorovanje njihovega števila izdajajo odločbe, pravilniki in odloki. Iz odločb za odstrel mora biti jasno, da je to edini možen in zadovoljiv ukrep . Pa da z njim ne bodo ogrozili ugodnega ohranitvenega stanja vrste. Prav tako morajo obstajati dokazi, da so ogroženi življenja, zdravje in varnost ljudi ter da gre za večje škode. Koliko je bilo škodnih primerov in kolikšna je bila škoda v evrih v zadnjih letih pa v spodnjem grafu.

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Podatke o številčnosti rjavega medveda na podlagi analize genetskih podatkov in rekonstrukcije dinamike medvedje populacije je skupaj s sodelavci izdelal eden največjih poznavalcev te vrste pri nas Klemen Jerina z Biotehniške fakultete UL. "Glavni rezultat je to, da je številčnost medveda zgodovinsko naraščala in (tudi) v zadnjih letih je naraščala ter prišla do mere, ko je jasno, da te povečane številčnosti pravzaprav preko socialnih odnosov sprožijo, da se je medved začel pospešeno širiti prostorsko." V Sloveniji živi toliko rjavih medvedov kot v tretjini skandinavskega ščita skupaj, Jerina pa je v ekspertizi ugotovil še, da je vzdržno število medvedov pri nas 800. In koliko so jih v minulih letih že odstrelili? Od leta 2013 do konca maja letos 1815.

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