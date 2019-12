Oljčno olje - le redke gostilne se držijo pravil

Za restavracije, gostinske obrate in druge podobne obrate namreč velja določilo po katerem je dovoljeno strankam ponuditi izključno predpakirano oljčno olje, embalaža pa mora biti opremljena s primernim sistemom za zapiranje, da po odprtju oljčnega olja ni več mogoče dolivati. S tem naj bi preprečili dolivanje drugih olj ali pa dolivanje manj kakovostnega oljčnega olja.

A tega pravilnika ne upošteva skoraj nihče oz. zelo redki - kot je pokazala skrita kamera na terenu: od 14 naključno izbranih gostiln po vsej Sloveniji sta le dve imeli olje v takšni steklenici oz. s takšnim zamaškom, ki preprečuje dolivanje olja, kot to narekuje pravilnik.

S takšnimi s steklenicami, v katere olja ne morejo dodatno nalivati, naj bi potrošnik vedel, kakšno olje uživa in koliko je staro, kar so pri kakovosti oljčnega olja relevantne informacije. In kaj pravi država, ki je ta pravilnik sprejela? Odgovori pristojnih, kot boste videli nocoj v 24ur Inšpektor, spadajo bolj v rubriko "saj ni res pa je".

Zakaj je pomembno, da olje ni staro? Kaj se zgodi, če oljčno olje predolgo stoji? Koliko je afer, povezanih z oljčnim oljem in zakaj? Sicer pa nocoj v Inšpektorju vse o oljčnem olju - od kakovosti do zavajanj, od statistike do preverjanja na terenu.