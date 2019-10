Otroci imajo enake možnosti zgolj na papirju

Uspeh otrok v šoli bi moral biti odvisen od njihovih sposobnosti, ne pa od njihovega socialnega statusa. Zakaj slovenski šolski sistem reproducira družbeno neenakost? Kdo v tem sistemu zataji in zakaj? Kako to občutijo otroci? Kako to zaznamuje in zapečati njihovo pot?

Kakšni so podatki, kaj kažejo raziskave, kaj ugotavljajo učitelji, psihologi ... na terenu, kaj pravijo strokovnjaki, kakšne so konkretne zgodbe, s katerimi se srečujejo, kaj vse se da, če se hoče ... Predvsem pa, kaj spremeniti v sistemu in kaj spremeniti v vsakodnevnem delovanju ... Država se namreč tega problema, tako ugotavlja novinarka Tina Kristan v 24ur Inšpektor, sploh ne zaveda oziroma se dela, da problem ne obstaja. Gre za tisoče in tisoče otrok, katerih usoda se odloča, zapečati, prav v šolskem sistemu. Na deklerativni ravni imajo v Sloveniji sicer vsi otroci enake možnosti, a kakšna je resničnost? V sistemu, ki ne verjame vanje in jim ne daje resničnih, ne zgolj teoretičnih možnosti, da bodo kljub oviram, uspeli res glede na svoje sposobnosti. Tudi o dobrih zgledih, svetlih primerih ... Celovito o problematiki nocoj v 24ur Inšpektor. Inšpektor - šole in neenakost FOTO: POP TV