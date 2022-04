Po hrano čez mejo?

Olje, moka, meso, mleko, sadje in zelenjava – to so izdelki, ki so se že podražili in še se bodo, kažejo napovedi. Celotna prehranska veriga je izčrpana, saj je iz covidnega in postcovidnega obdobja takoj stopila v ukrajinsko rusko krizo, pojasnjuje predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Cene surovin na borzah pa ves čas nihajo. Od teh cen pa je odvisna tudi maloprodajna cena na trgovskih policah.

Da usklajevanje cen vzdolž verige poteka prepočasi in da bi se morala hrana dražiti hitreje, opozarja Tatjana Zagorc, predsednica Zbornice živilskih in kmetijskih podjetij, saj je pritisk na pridelovalce in predelovalno industrijo izjemno velik. "Pretirano je v teh časih vabiti ljudi k nakupom z akcijami, ker vemo, da ni tak čas, da se vabi k nakupu z akcijami. Potrošnik pa ne more pričakovati, da bo ob vsem tem, kar se dogaja na trgih, cena hrane ostala nespremenjena," pojasnjuje Zagorčeva.