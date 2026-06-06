Počitnice na Hrvaškem ali v Aziji?

Vojna, dražje gorivo in negotovosti glede prevozov so marsikatere sanjske počitnice marca letos spremenile v nočno moro. To je sprožilo val negotovosti, a zdaj tako letalski prevozi kot potovanja in počitnice znova potekajo normalno. Razloga za strah pred potovanji to poletje ni, zagotavlja sekretar Združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević .

Podražitev goriv in posledično letalskih prevozov, pa tudi odpovedi nekaterih letov, domnevno zaradi pomanjkanja goriva, skrbijo marsikoga. Dejansko se v zadnjem času dogajajo odpovedi pri nizkocenovnikih, pravi Mrvaljević.

''Letalske družbe so v ponudbi prenizkih cen šle tako daleč, da same sebi delajo izgubo in potem izkoristijo priložnost za to, da let odpovejo. In kaj naredijo? Odpovejo let, razpišejo nov let pol ure kasneje z bistveno višjimi cenami kart. To se zdaj kar masovno dogaja in proti temu ni pravega zdravila.''

Oskrba letal z gorivom poteka po vnaprej določenem načrtu in ne gre za sistem pridi in natoči, kot na bencinskih črpalkah za avtomobile. Konkretno zaporedje oskrbe se operativno usklajuje preko letaliških služb. V več kot 60 letih se na ljubljanskem letališču ni zgodilo, da bi redni let odpadel zaradi pomanjkanja goriva, in v Petrolu, ki je edini dobavitelj na tem letališču, tega tudi v prihodnje ne pričakujejo.

Ne le, da se je turizem vrnil na lanskoletno raven, potovalo bo več ljudi kot kdajkoli prej, kar kažejo tako slovenski kot evropski podatki, pravi direktor turistične agencije Palma Matej Knaus. ''Letos ne bodo potovali samo tisti, ki so lani, ampak še kakšnih deset odstotkov več nas v Evropi. To pomeni, da je pričakovati kar izredno zasedeno sezono.''