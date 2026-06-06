Počitnice na Hrvaškem ali v Aziji?

Vojna, dražje gorivo in negotovosti glede prevozov so marsikatere sanjske počitnice marca letos spremenile v nočno moro. To je sprožilo val negotovosti, a zdaj tako letalski prevozi kot potovanja in počitnice znova potekajo normalno. Razloga za strah pred potovanji to poletje ni, zagotavlja sekretar Združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević.
Podražitev goriv in posledično letalskih prevozov, pa tudi odpovedi nekaterih letov, domnevno zaradi pomanjkanja goriva, skrbijo marsikoga. Dejansko se v zadnjem času dogajajo odpovedi pri nizkocenovnikih, pravi Mrvaljević.
''Letalske družbe so v ponudbi prenizkih cen šle tako daleč, da same sebi delajo izgubo in potem izkoristijo priložnost za to, da let odpovejo. In kaj naredijo? Odpovejo let, razpišejo nov let pol ure kasneje z bistveno višjimi cenami kart. To se zdaj kar masovno dogaja in proti temu ni pravega zdravila.''
Oskrba letal z gorivom poteka po vnaprej določenem načrtu in ne gre za sistem pridi in natoči, kot na bencinskih črpalkah za avtomobile. Konkretno zaporedje oskrbe se operativno usklajuje preko letaliških služb. V več kot 60 letih se na ljubljanskem letališču ni zgodilo, da bi redni let odpadel zaradi pomanjkanja goriva, in v Petrolu, ki je edini dobavitelj na tem letališču, tega tudi v prihodnje ne pričakujejo.
Ne le, da se je turizem vrnil na lanskoletno raven, potovalo bo več ljudi kot kdajkoli prej, kar kažejo tako slovenski kot evropski podatki, pravi direktor turistične agencije Palma Matej Knaus. ''Letos ne bodo potovali samo tisti, ki so lani, ampak še kakšnih deset odstotkov več nas v Evropi. To pomeni, da je pričakovati kar izredno zasedeno sezono.''
Počitnice letos so dražje, ampak le za nekaj odstotkov, pravi Knaus. ''Z dvema regresoma lahko štiričlanska družina odpotuje na počitnice za štirinajst dni z letalom skoraj vsepovsod po mediteranskem bazenu.''
To velja sicer pod pogojem, če bi počitnice rezervirali že pred časom. Dejansko bi lahko dobili Egipt ali Tunizijo za 2200–2800 evrov in Turčijo za 2400–3000 evrov. Zdaj jih po takšni ceni za letošnje poletje ni več mogoče rezervirati.
Za slovenskega potnika so najbolj zanesljivi slovenski organizatorji potovanj in paketna potovanja. In za tovrstne storitve se vsako leto odloča več ljudi. Dobro je vedeti bolj specifično, kaj si želite, saj je ponudbe res veliko. Povsod pa so cene odvisne od vrste ponudbe, kategorizacije hotela, vrste storitve.
V agenciji vam uredijo tudi vsa morebitna zavarovanja, riziko odpovedi, dodatna zdravstvena zavarovanja in podobno. Potnika ščiti tudi zakonodaja. Če se aranžma podraži za več kot 8 odstotkov, ima potnik vedno pravico do odpovedi potovanja brez kakršnih koli stroškov. Cena zavarovanja odpovedi pa v Sloveniji običajno stane med 4 in 7 odstotki vrednosti aranžmaja, so pa pogoji in kritja različni, zato je nujno prebrati drobni tisk.
Hrvaška je pri Slovencih daleč najbolj priljubljena destinacija in letos ne bo nič drugače – pri sosedih jih bo predvidoma dopustovalo med 700 in 900 tisoč. Zaradi geopolitičnih negotovosti, dražjih energentov in vedno višjih cen letalskih vozovnic bi lahko bila že tako priljubljena hrvaška obala še bolj oblegana.
Prostor oziroma namestitev se bo našla tudi tik pred zdajci, je prepričan, vprašanje pa je, po kakšni ceni. Več kot bo povpraševanja, višje bodo cene. Hrvaški minister za turizem je sicer pozval turistični sektor, naj letos spusti cene za 10 do 20 odstotkov, ker naj bi jih uvajale tudi konkurenčne države, kar pa ni realno pričakovati.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.