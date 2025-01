Pol tisočaka za otroško praznovanje?

Igralnice, športne dvorane, muzeji, gledališča, kopališča, plezalni centri, pustolovski parki, kmetije ... Ples, film, zabavni poligoni, iskanje zakladov, ustvarjalne delavnice, igre z živalmi, plezalne stene, vodne igre, paintball, karting, bowling, trampolini ... Možnosti, kje in kako lahko otroci organizirano praznujejo svoje rojstne dneve, je dandanes ogromno. Nič nenavadnega, ko pa je tudi povpraševanja iz leta v leto več. Staršem se namreč tako ni treba pretirano ukvarjati z organizacijo, animacijo, pripravljanjem hrane in pospravljanjem. Kaj vse pa pravzaprav organizatorji ponujajo? Kolikšne so cene tovrstnih rojstnodnevnih praznovanj, od česa so odvisne? O tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.

Vesna Petrović je mama šestih otrok, starih od enega do osem let. Če kdo, potem ima ona res izkušnje z načrtovanjem in organizacijo otroških rojstnodnevnih zabav. Doslej so praznovali na različne načine, preverili že kar nekaj različnih aktivnosti. "Do zdaj so nam bili najbolj fascinantni trampolini," pripoveduje. "Imeli pa smo tudi skupni rojstni dan s prijatelji in družino v igralnici, tako da je bilo res za vse. So pa te igralnice bolj primerne za manjše otroke, starejšim je bilo kar malo dolgčas. Zanje so bili bolj trampolini, tam jim je bilo super." Tudi zato ni presenečenje, da so med bolj priljubljeni in obiskanimi – še zlasti ob rojstni dnevih – že kar nekaj časa atrakcije v Woopu. "V rekordnem mesecu smo v vseh enotah organizirali več kot 500 rojstnodnevnih zabav," pojasnjuje Ajvi Marega, Woopova predstavnica za marketing. V Ljubljani in Mariboru ponujajo osem različnih rojstnodnevnih atrakcij. "Slavljenci lahko izbirajo med plezalnimi stenami, trampolini, bowlingom, kartingom, mini golfom, borbami v laser tag areni in seveda še drugimi. Malčki običajno začnejo na trampolinih oz. plezalnih stenah. Malce starejši obožujejo karting, laser tag. Še starejši, najstniki, pa zadnje čase obožujejo igre na Woop izzivih in Escape room."

Ob vznožju Pohorja, nedaleč od Maribora, je Hrastova dežela, doživljajsko igrišče z mini kmetijo. "Bistvo vsega je, da so otroci res zunaj, v naravi, da se igrajo, se povežejo z živalmi," pripoveduje animatorka Patricija Grobelnik. "Ponavadi imamo praznovanja za otroke, stare od štiri do 12 let. V bistvu celoten program prilagodimo njihovih željam, željam slavljenca. Tako da je vsak program lahko drugačem. V večini imamo lov na zaklad, sobo pobega, večkrat imamo tudi kakšne športne dejavnosti, skupinske igre. Se mi pa zdi, da imajo otroci najraje živali, naše kozice, radi si ogledajo zajčke, pa tudi kokoške so jim zelo zanimive." Narodna galerija ni le osrednja slovenska galerijska in muzejska ustanova, pač pa tudi prostor, kjer lahko otroci svoj rojstni dan praznujejo v družbi škrata Gala. "Škrat Gal je naša zelena zvezda. Otroci ga iščejo, iščejo njegove stopinje, pomagajo si s škratovo skrinjo, v kateri je skril nekatere skrivnosti," pojasnjuje vodja izobraževanja in animacije Živa Rogelj. "Vendar ne gre samo za zabavo, ampak tudi za izobraževanje. Mi spodbujamo otroke, da so radovedni, in dejansko tudi so. Hlepijo po dobrih zgodbah, po podrobnostih v slikah. Pravi užitek jih je gledati."

Celjski Tehnopark je največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji, a tudi prostor prav posebnih rojstnodnevnih dogodivščin. "Slavljenci in njihovi gosti lahko izbirajo med legorobotiko, vesoljskim poletom, gibko, kuharskim ali trajnostnim rojstnim dnevom," pripoveduje vodja marketinga Marjeta Gmajner. "Zelo smo veseli, da k nam prihajajo otroci, ki so jim pri srcu naravoslovnotehnični poklici. To je tudi naš namen, da otroke navdušujemo za te poklice. To je naše poslanstvo. Tiste otroke, ki pa še niso tako navdušeni, pa vsekakor navdušimo na naših rojstnih dnevih." Osnovne cene organiziranih zabav se začnejo pri dobrih 100 evrih, presežejo pa lahko tudi pol tisočaka. Odvisne so namreč zlasti od kraja, dodatne ponudbe in pogostitve. Na končno ceno pa vpliva tudi to, koliko povabljencev si na zabavi želi slavljenec. In ker vsak dodatni gost nekaj stane, morajo otroci pogosto tehtati, koga povabiti. To pa pomeni, da morajo otroci prijateljstvu določiti vrednost, opozarja Ivana Gradišnik, ustanoviteljica in vodja Familylaba Slovenija, ki družinam že več kot 15 let ponuja podporo, svetovanje in pomoč pri razvoju starševske kompetentnosti. "Se pravi, da se otrok odloča o tem, kateri od njegovih prijateljev je vreden tistih 50 ali 20 evrov, kolikor pove cenik. In seveda se potem pozneje, čez 10 ali 15 let, čudimo, ko tudi sami razmišljajo o tem, kako ravnati, kako naj se vedejo, kako naj se odločajo, kaj je prav, narobe, dobro, slabo in tako naprej, ko uporabljajo ta kriterij, koliko je nekaj vredno po denarni oz. materialni plati." Po drugi strani, ker mnogi starši stroškov organiziranih rojstnodnevnih zabav ne zmorejo plačati, dogodki, ki bi morali biti veseli in praznični, postanejo tudi osnova razslojevanja in ločevanja, opozarja dr. Mateja Hudoklin, klinična psihologinja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. "In zagotovo to ni v prid otroku in sprejemanju različnosti, tolerance. In če ugotavljamo, da bi take zabave lahko bile razlog za to, da bi otrok doživljal tudi stiske ob takem primerjanju, je treba pristopiti na drugačen način in razmišljati o drugačnem načinu praznovanja, ki ne bi poudarjal takih razlik." Kaj vse organizatorji otroških rojstnodnevnih zabav torej ponujajo, kako dolgo trajajo tovrstna praznovanja, kaj je všteto v osnovno ceno in kaj je treba doplačati? Kaj si otroci in njihovi starši sploh želijo, kaj izbirajo? Predvsem pa kako loviti ravnotežje med pričakovanji okolice, željami otrok in finančnimi zmožnostmi? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.