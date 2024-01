Pomanjkanje vitamina D: od rahitisa do osteoporoze

Osem od 10 prebivalcev Slovenije ima v zimskem času v telesu prenizke ravni vitamina D, vsak drugi pa hudo pomanjkanje.

S prehrano ga dobimo bistveno premalo, pove dr. Igor Pravst, vodja Inštututa za nutricionistiko: "Nekdo reče, saj dvakrat na teden jem ribe. To je premalo. Dvakrat na teden ribe niso dovolj, da bi nekdo imel dovolj vitamina D."

Posebej ogroženi pa so prekomerno težki, dojenčki in otroci do konca rasti, kronično bolni ter starejši, ki večino časa preživijo v zaprtih prostorih. "V koži se pri starejšem človeku, pri enaki izpostavljenosti UVB-žarkov tvori 20 odstotkov vitamina D kot pri enem mlajšem. Koža ima manjšo sposobnost," pojasni internistka in endokrinologinja, doktorica Marija Pfeifer.

V jesenskih in zimskih mesecih naj bi, to so strokovna priporočila, posegali po zdravilih oziroma prehranskih dodatkih z vitaminom D. Po podatkih inštituta za nutricionistiko pa jih jemlje zgolj dobra polovica.