Poškodovano vozilo – boste kljub zavarovanju morali popravilo plačati sami?

V Sloveniji je vsako leto registriranih vse več osebnih vozil – milijon 200 tisoč – v povprečju starih 11 let. Lani so zavarovalnice zabeležile dobrih 310 tisoč škodnih primerov. To so vozila, ki jih avtokleparji in avtoličarji morajo popraviti. Mitja Zamejc, ki je delavnico zaradi nižjih stroškov poslovanja preselil iz Ljubljane v Logatec, 90 odstotkov svojega dela opravi prav za zavarovalnice.

Plačujejo ga po urni postavki: "Najmanjša cena je trenutno 31, najvišja 39 evrov," pravi. Pri tem so določeni tudi normativi dela, popravilo prednjega odbijača mora denimo opraviti v treh do štirih urah. "Normativi so dokaj nerealni. Mi ne prodamo uro za uro, ampak delamo enkrat več," pojasni Sandi Glinšek, ki vodi družinsko avtokleparsko delavnico v bližini Velenja.

Študija ljubljanske ekonomske fakultete razkriva, da obstoječa plačila avtoličarjem ne zadostujejo niti za pokrivanje stroškov dela. Še več: delavnice po vsej državi že nekaj časa poslujejo z izgubo.

'Račun ne bo plačan v celoti'

Nekateri avtoličarji so z zavarovalnicami prekinili pogodbe in začeli za popravila izstavljati račune po lastnem ceniku, zavarovalnice pa višjega zneska ne želijo plačati.

"Kako to vpliva name?" je vprašal lastnik avtomobila na cenitvi, potem ko je dejal, da bo vozilo popravljal pri serviserju, ki z njimi nima sklenjene pogodbe. "Vpliva tako, da račun ne bo plačan v celoti," mu je na eni od zavarovalnic odgovoril cenilec. V strahu, da bodo morali plačati popravilo avta, zato mnogi vozniki raje izbirajo cenejše servise.

Maja Krumberger iz Slovenskega zavarovalnega združenja zagotavlja, da težave niso sistemske in da se vsak avtoličar z zavarovalnicami lahko pogaja o pogodbenih cenah, ki se, kot pravi, ves čas prilagajajo. Delavnice, ki plačila s strani zavarovalnic niso prejele, pa zdaj vlagajo tožbe. Sodišča so jim v več različnih zadevah že ugodila.

Kaj vse vam, ko sklenete zavarovanje, pripada? Če niste zakrivili nesreče, ste za čas popravila zakonsko upravičeni do nadomestnega vozila. Čeprav vam tega na cenilnem mestu po vsej verjetnosti tega nihče ne bo omenil. Kako spor med avtoličarji in zavarovalnicami lahko vpliva na vas in ali bodo zaradi tega zavarovalnice dvignile ceno premij, v rubriki 24ur Inšpektor.