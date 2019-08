Prazni kraji, umirajoče vasi ...

"Če povem ekstreme – posamezne občine bodo upadle več kot 30 odstotkov v naslednjih 20 letih," še doda Nared.

Že študije iz 70. let prejšnjega stoletja so jasno kazale, da je del slovenskega ozemlja demografsko ogrožen, v 80. letih pa so strokovnjaki opozarjali, pove Nared, da je demografsko ogrožena celotna Slovenija.

Populacija se stara, v nekaterih občinah bo statistično gledano en mlajši prebivalec na šest starejših.

Novinarka Petra Čertanc Mavsar je z ekipo 24UR Inšpektor poiskala in obiskala vasi in kraje, ki izumirajo. Od koder so ljudje že zdavnaj ali pa nedavno odšli. S strokovnjaki je analizirala, katere od teh krajev bi bilo treba obujati in zakaj, kako jih razvijati ... in tudi katerih, kakšnih in zakaj ne. Kdaj je to smiselno in kdaj ne? Kje je v tej zgodbi okolje, kje so ljudje, kje socialna pravičnost ... in kaj vse bi bilo treba tehtati ...

