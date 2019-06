Pred dopusti: ko rezervirate hotel, apartma, sobo, stanovanje ...

Koliko pa se lahko potrošniki zanesemo na ocene in komentarje? In kako je v primerih, če je z nastanitvijo kaj narobe?

Najprej - nastanitev. Če hotelsko sobo, apartma, stanovanje ... rezerviramo ne neposredno pri ponudniku, ampak prek spletnih strani za iskanje nastanitev ... kakšna so dejstva? Kako je potrošnik zaščiten? Kaj so zanesljive informacije? Zveza potrošnikov je v eni izmed svojih akcij preverila štiri večje spletne strani za iskanje prenočišč: booking.com, air bnb, hotels.com, agoda. Med omenjenimi portali ni velikih razlik, so pa ene bolj vsiljive in imajo več oglasov, pojasnjujejo novinarki rubrike 24UR Inšpektor Maji Sodja na Zvezi potrošnikov.

Ko recimo na spletni strani za nek hotel piše, da bo vsak čas zmanjkalo sob, da je na voljo v tem hotelu le še ena soba ... je to res ali ne? Matjaž Jakin iz Zveze potrošnikov pravi, da v tem primeru ni nujno, da ima hotel res le še eno prosto sobo. Možno je, da je na voljo še več sob, če gremo na neko drugo spletno stran ali pa če rezerviramo direktno na spletni strani hotela. Obstaja namreč vrsta trikov, s katerimi spletne platforme skušajo vplivati na potrošnike, da rezervirajo prek njih in da to naredijo čim prej. "Tako da ni treba reči, o šit, zdaj bo pa 10 odstotkov popusta v naslednjih petih minutah potem pa nič več. To ni res, vedno se pojavi neka nova ponudba, ni vam treba hiteti," opozarja Jakin.

Koliko pa se lahko potrošniki zanesemo na ocene in komentarje? In kako je v primerih, če je z nastanitvijo kaj narobe? Kako je s pritožbami? Vse o tem jutri v 24UR Inšpektor v oddaji 24ur. O dobrih in slabih straneh dopustov v lastni režiji in o dobrih in slabih straneh dopustov prek agencij. O previdnosti, zaupanju potrošnikov ... Opozorila in navodila, konkretni primeri ...