Predlog nepremičninskega davka – všečna kazen za najbogatejše?

Kaj bo torej z napovedanim nepremičninskim davkom? Ga bo doletela takšna usoda, kot podobne predloge pred leti? Kaj konkretno bi tak davek pomenil za lastnike večih stanovanj, najemnike, sobodajalce, občine? O tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.

Ljubljana, Gorenjska, Obala. To so deli države, kjer se najbolj neposredno kažejo vse anomalije nepremičninskega trga. Stanovanj primanjkuje, prodajne cene in najemnine rastejo, leto za letom padajo rekordi. V prestolnici je treba za najem stanovanja, pripoveduje Dušan Lazar, direktor nepremičninske franšize Century21 Slovenija, odšteti vsaj 500 evrov. "Tolikšne so najemnine za najmanjše garsonjere, povprečne garsonjere so 600 evrov, enosobna stanovanja okoli 750, 800, dvo in pol sobna gredo že do 1000 evrov. Malo večja, malo boljša stanovanja, na boljših lokacijah pa so v povprečju tudi tam do 1500 evrov na mesec."

Vse višje so tudi prodajne cene. Leta 2023 je najdražje stanovanje v prestolnici preseglo 3 milijone evrov. Lani so novo stanovanje v središču mesta prodali za več kot 2 milijona evrov, rabljeno v Rožni dolini za dober milijon in pol evrov.

Takoj za Ljubljano je Obala. V Kopru so cene stanovanj samo leta 2023 zrasle za slabo desetino, v zadnjih petih letih za več kot polovico. Razlog: stanovanj je premalo, pojasnjuje koprski župan Aleš Bržan. "Po zadnji raziskavi par let nazaj je bilo 2800 stanovanjskih enot premalo v naši občini. To skušamo rešiti z dodatno gradnjo, s sprejemanjem prostorskega načrta, vendar to še zdaleč ne bo dovolj."

S pomanjkanjem dostopnih stanovanj in visokimi cenami se ubadajo tudi na Gorenjskem. V Kranjski Gori in na Bledu so cene nepremičnin v zadnjih petih letih zrasle za več kot 80 odstotkov. Novogradenj je medtem le peščica, je jasen direktor nepremičninske agencije Makler Bled Borut Kordež. "V zadnjih treh, štirih letih so se zgradile tri, štiri stavbe s stanovanji, tako da se je povpraševanje po teh stanovanjskih enotah nesorazmerno povečalo. Rabljena stanovanja dosegajo izredno visoke cene, tudi do 4 tisoč evrov po kvadratnem metru." Nič drugače ni na najemnem trgu, pojasnjuje Kordež. "Primer je takšen: če damo oglas za najemno stanovanje, je lahko v treh, štirih urah tudi 40, 50 klicev."

Da bi uredila stanje na nepremičninskem trgu, obenem pa razbremenila delo, je vlada napovedala obdavčitev stanovanjskih nepremičnin. Nepremičnina, v kateri lastnik živi, ne bi bila obdavčena. Druga in vse naslednje pa z 1,45-odstotka posplošene vrednosti Gursa. Skoraj 750 tisoč fizičnih oseb, ki imajo v lasti eno stanovanje ali hišo, davka – če v njej živijo – torej ne bi plačalo. Bi ga pa dobrih 170 tisoč lastnikov dveh ali več nepremičnin. Gre za všečen predlog, je prepričan ekonomist dr. Sašo Polanec. "Ker je večina ljudi neprizadeta s tem davkom. In s tega vidika je politično oportun, ker bo verjetno manj opozicije kot če bi obdavčili nepremičnine po celotni populaciji. Potem bi naleteli na bistveno večji politični odpor in po mojem mnenju bi tak davek padel že apriori, kot je padel že večkrat v preteklosti."