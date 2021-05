Predsedovanje – nov terminal, prenovljen hotel, jedilniki chefov z Michelinovo zvezdico

Slovenija bo predsedovanje Svetu Evropske unije 1. julija prevzela že drugič v 17. letih, odkar je članica Evropske unije. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, se bo v šestih mesecih zvrstilo 185 dogodkov s tudi do 17 tisoč udeleženci. Priprave za projekt, ki je izjemen varnostni zalogaj, so na vrhuncu, tako bodo na primer visoki gostje prileteli na nov terminal na Brniku in prenočili v prenovljenem hotelu Kokra na Brdu, okušali pa bodo vrhunsko kulinariko, pod vsak jedilnik bo namreč podpisan chef z Michelinovo zvezdico. Predsedovanje bo obliž za turizem, bodo pa tempo vse do konca narekovale negotove razmere, od tega bo odvisno vse – srečanja, logistika, izplen.

Kakšen pečat bo Slovenija v Evropi pustila tokrat? To bo v rubriki 24UR Inšpektor skupaj s sogovorniki pojasnjevala novinarka Tea Šentjurc. Bila je povsod – na letališču, na Brdu, v hotelu Union, v Vili Podrožnik, v gostinstvu Jezeršek – in se pogovarjala s kreatorji predsedovanja letos in pred 13. leti.

2500 državnih uradnikov, 70 študentov oziroma zunanjih izvajalcev, 350 zaposlitev za določen čas Velika večina udeležencev bo v Slovenijo prispela na brniško letališče, pristali pa bodo na novem terminalu. Taja Skobir, koordinatorka za predsedovanje, pripoveduje, da so časovnico gradnje prilagodili začetku predsedovanja, in poudari, da bo "potniška izkušnja bistveno lepša, kakovost storitev pa bistveno višja." Slovenski koncept predsedovanja je centraliziran, kar se je tudi leta 2008 izkazalo za zelo učinkovito. Na ravni države bo v izvedbo predsedovanja vključenih 2500 državnih uradnikov in približno 70 študentov ter zunanjih izvajalcev, v kadrovskem načrtu je predvidenih do 350 zaposlitev za določen čas. Finančno je za predsedovanje predvidenih 80 milijonov evrov. Največji delež stroškov bodo predvidoma predstavljali prevozi, skupno za ta namen zunanje ministrstvo naroča 139 limuzin in kombiniranih vozil. V načrtovanju so precej izhajali iz izkušenj leta 2008. Takrat je Slovenija porabila dobrih 62 milijonov evrov, pri izvedbi je sodelovalo 2720 javnih uslužbencev, 133 zunanjih strokovnjakov in 245 študentov. Organizatorji z 80 limuzinami in 80 enoprostorci so prevozili več kot milijon kilometrov. Na Brdu je potekalo 122 dogodkov s 16.000 gosti. Vodja sekretariata za predsedovanje Gregor Štajer zato poudari, "smo se dobrih praks držali tudi pri teh pripravah. Seveda pa je velika razlika v tem, o čemer govorimo vsak dan– v koronavirusu." Največ dogodkov bo na Brdu, najvišji gostje bodo spali v Hotelu Union Največ dogodkov bo, tako kot prvič, na protokolarnem posestvu Brdo pri Kranju, kjer še vedno prenavljajo hotel, a bo do 1. julija končan. DirektorJGZ Brdo Marjan Hribar pričakuje približno 100 dogodkov, od tega 50 najvišje ravni. "V kongresnem centru bo največ delovnih srečanj, na gradu bodo večerje in sprejemi na najvišji ravni, tudi na Gradu Strmol, v Vili Bled, najbrž bomo gostili tudi kakšno kosilo v Vili Tartini na obali."Hribar ob tem poudari, da bomo sploh prva evropska država, ki bo ponujala kulinariko na najvišji ravni."Pod vsakim jedilnikom bo podpisan eden od najvidnejših evropskih kulinaričnih ustvarjalcev z Michelinovo zvezdico. To ni doslej uspelo še nikomur, Slovenijo želimo promovirati kot vrhunsko butično kulinarično destinacijo."

icon-expand Na protokolarnem posestvu Brdo pri Kranju bo največ dogodkov. Na gradu bodo večerje in sprejemi na najvišji ravni. Novinarka 24UR Inšpektor Tea Šentjurc z direktorjem JGZ Brdo Marjanom Hribarjem. FOTO: 24UR Inšpektor

Medtem ko na Brdu hotel še prenavljajo, so v ljubljanskem Grand hotelu Union že povsem pripravljeni. Luka Stepančičpravi, da pričakujejo najvišje goste političnega življenja v Evropi. Na predsedovanje so se začeli pripravljati v začetku lanskega leta, kot hotel z najdaljšo tradicijo, kljub temu da so izjemno diskretni, ni skrivnost, da nekateri gostje želijo bivati na primer v točno določeni številki sobe, si želijo določenih stvari v sobi in podobno. Vsi, razen res najvišjih predstavnikov, bodo prenočevali v klasičnih sobah. Pričakujejo okoli 3000 do 3500 nočitev. "Za hotelirje je to dobitek na loteriji. Konec koncev, mi smo v centru mesta Ljubljana, cela Ljubljana bo imela nekaj od tega, na promociji, turističnih taksah in tako naprej." Med tistimi, ki bodo poskrbeli, da udeleženci dogodkov ne bodo lačni, je tudi Gostinstvo Jezeršek. Leta 2008 so pripravili več kot 100 gala večerij, takrat so bili izzivi zadostne kapacitete, inventar, tokrat pa so to zdravstveni standardi, našteva Jure Jezeršek."Potrebnega bo več prostora, več osebja, veliko testiranja."Od leta 2008 so se dramatično spremenili trendi v kulinariki. Največji izziv – prehranske posebnosti, poudari Jezeršek."Samo ena zgodba, 250 gostov in 53 prehranskih posebnosti, od tega je bilo 28 različnih prehranskih posebnosti. To za nas pomeni dodatno ekipo kuharjev, dodatno ekipo natakarjev, treba je poznati vse te prehranske posebnosti, kar v logističnem smislu predstavlja res velik zalogaj."

icon-expand Med tistimi, ki bodo poskrbeli, da udeleženci dogodkov ne bodo lačni, je tudi Gostinstvo Jezeršek. Leta 2008 so pripravili več kot 100 gala večerij, pove Jure Jezeršek. FOTO: 24UR Inšpektor

Eden ključnih ljudi za dobro izvedbo prvega slovenskega predsedovanja leta 2008 je bil Vlado Sekirnik, takrat operativni vodja na Brdu. Priprave so trajale skoraj dve leti. "Mi smo mesec, dva prej imeli že narejeno za vsak dogodek posebej– od sprejema na letališču, od prevozov, varnosti, postavitev v kongresnem centru, pavz, obrokov za vse: za glavne delegate, za spremljevalne, za novinarje, za Policijo ... To je bilo vse logistično pokrito, na papirju. To so bili takšni koledarji, na katerih je bila ura prihoda, kje je pavza, kje je postavitev, vsi so vedeli vse. Tudi to, kdaj bodo pili kavo." Nocoj v oddaji 24UR in rubriki24UR Inšpektor s Teo Šentjurc tudi o tem, kako izjemno zahteven varnostni zalogaj je to, vključenih bo več kot tisoč policistov, nenazadnje tudi za hotele, pa hrano, ki je vsa preverjena vnaprej. Pa o izzivih, zapuščini, obližu za turizem in o – z Lizbonsko pogodbo – spremenjeni vlogi predsedujoče države.