Prehrana v osnovnih šolah: še vedno preveč odsvetovanih živil in sladkorja

Evgen Benedik, nutricionist, ki je zaposlen na ljubljanski pediatrični kliniki, pravi, da so premiki glede prehranjevalnih navad počasni. Da bi dobili širši vpogled v hrano, ki jo učencem ponujajo slovenske šole, ga je novinarkaPetra Čertanc Mavsar prosila, naj pregleda jedilnike naključno izbranih osnovnih šol. In ugotovil je: niti slučajno niso vsi dobri. Primere dobrih in slabih jedilnikov in njegov komentar si lahko ogledate v priloženem videu.

Glavna ugotovitev: na jedilnikih se prevečkrat pojavljajo odsvetovana živila. Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer spremljajo jedilnike osnovnih šol, jim svetujejo, jih vrednotijo ..., pravi: "Preveč se ponujajo slaščičarski izdelki, predelani mesni izdelki, barjene klobase, paštete, hrenovke. Teh živil sicer ni treba povsem izločiti iz prehrane, žalostno pa je, da se pojavljajo v nekaterih šolah tudi večkrat na dan, namesto enkrat mesečno."

In, kar je zaskrbljujoče: delež šol, kjer prehrana še vedno ni na stopnji, na kateri bi morala biti, še zdaleč ni majhen. "Ugotavljamo, da je petina takih šol, ki slabše sledijo smernicam," pravi Gregorič



Zakaj prihaja do razlik med šolami? Zakaj imajo ene bolj zdrave jedilnike, druge pa slabše? Zakaj je denimo prehrana v vrtcih, kot ugotavljajo, boljša od tiste v osnovnih šolah? Zakaj so del problema tudi razpisi? In kaj vse vpliva na kakovost prehrane na posamezni osnovni šoli? Vse o tem jutri v 24UR Inšpektor v oddaji 24UR.