Prepoved motorjev na notranje zgorevanje: Bo vožnja še dostopna vsem?

Slovenci imamo več kot 1,2 milijona osebnih avtomobilov, električnih in hibridnih pa je le peščica, manj kot odstotek. Električni avtomobili so namreč še vedno precej dražji od klasičnih. Kako to spremeniti? Bo torej mobilnost dostopna le tistim z debelejšimi denarnicami? "Najbolj prodajano fosilno vozilo danes stane 31, 32 tisoč evrov. Najbolj priljubljeno električno vozilo pa 45 tisoč evrov. Dejstvo je, da so električna vozila dražja. Toda to razliko je mogoče kriti z drugimi viri, nepovratno finančno spodbudo. Na daljši rok pa zlasti s ceno električne energije," pojasnjuje Završnik.

Najceneje je električni avtomobil polniti doma. Toda te možnosti še zdaleč nimajo vsi, zlasti ne v večstanovanjskih soseskah. "Problem je že v samih parkiriščih," je prepričan Završnik. "Nekoč je bil en avtomobil na stanovanje, danes ni več tako. Toda če zagotovimo vso ostalo infrastrukturo, je to rešljivo. Vprašanje pa je, koliko se bodo ljudje za to odločali."

Završnik električni avtomobil vozi od leta 2014. Od tedaj, pravi, se je veliko spremenilo. "Izredno se je povečalo število električnih avtomobilov, povečala se je tudi polnilna infrastruktura. Že leta 2017 smo v Sloveniji pokrili avtocestni križ s hitrimi polnilnicami. Danes je pa situacija drugačna. Želim si, da bi se tempo, ki smo ga imeli takrat, nadaljeval."

Vprašanje je tudi, kako zagotoviti dostop do zadostne količine baterij. In predvsem, kaj z odsluženimi baterijami. "Ne predstavljam si, da bi jo nekdo kar tako vrgel v smeti, če lahko zanjo dobi denar," meni Završnik.