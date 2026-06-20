Prepovedano za mlajše od 13? Ne zares!

"Dal sem, da sem eno leto starejši in me je spustilo noter," pove Gabriel. "Jaz sem napisala, da sem rojena leta 1989," doda Mia. Postopek je pri vseh enak. Aplikacije za družbena omrežja dodatno ne preverjajo starosti. Otroci vnesejo ime in datum rojstva, ki ga preprosto spremenijo.

Tudi zahtevnejša preverjanja so za mnoge med njimi le mačji kašelj. Pomagajo si z umetno inteligenco. "Slikaš se in vprašaš, če te malo bolj postara, pa pošlješ to sliko," pravi Anže.

Podobno kaže tudi anketa med osmimi razredi osnovne šole. Vsi učenci so vsaj enkrat lagali o starosti. Večina uporablja več družbenih omrežij, čeprav jih po pravilih ne bi smela. Polovica ima starševski nadzor – a ga polovica teh tudi že zna zaobiti.

"Dve minuti," pravi ena od učenk. Toliko naj bi potrebovala, da obide omejitve. Sistem, v katerem pravila postavljajo platforme same, po mnenju strokovnjakov preprosto ne deluje. Odgovornost se v praksi prelaga na uporabnika – oziroma na otroka.